Solidarietà in piazza con il CSV Foggia: torna la 'Festa del Volontariato', due giorni di eventi e sollecitazioni dal Terzo Settore

Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 torna in piazza la 'Festa del Volontariato' del CSV Foggia, giunta alla XIV edizione.

Decine le realtà del 'Terzo Settore' coinvolte e centinaia i volontari che presidieranno gli stand allestiti in piazza Giordano nel weekend, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, con attività di promozione e animazione, nel rispetto della normativa anti covid.

Numerosi i momenti di approfondimento nel corso della manifestazione. Sabato 23 ottobre, alle 9.30, è in programma il convegno 'Salute mentale, democrazia e diritti', in collaborazione con ANPIS Puglia, Centro di Salute Mentale di Lucera-Foggia-Troia; Ass. Genoveffa de Troia di Monte Sant’Angelo. A seguire, alle 11.30, si terrà un momento di riflessione sul tema 'La cittadinanza attiva e responsabile come antidoto al degrado della convivenza civile. Modelli positivi in Capitanata', in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di San Severo, Parcocittà di Foggia, Caritas Diocesana di San Severo e con la Consulta della Legalità della Provincia di Foggia.

Nel pomeriggio, alle 18.00, è in programma una puntata speciale di 'Chiaro di luna', trasmissione condotta da Micky de Finis su 'Foggia TV' che, per l’occasione, 'scende in piazza e incontra il Terzo Settore' per discutere sul futuro dell’associazionismo e della cooperazione. L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum regionale del Terzo Settore.

Domenica 24 ottobre, mattinata di premiazioni: protagonisti giovani talenti e volontari della porta accanto. Alle 10.00 si terrà la premiazione del concorso 'L’Arte per la Vita', a seguire, alle 11.00, saranno presentati i vincitori dell’Avviso 'Volontariato informale'.

Alle 12.00, momento di riflessione ed analisi con Fabio Quitadamo che presenterà la pubblicazione 'Valutazione di impatto sociale: guida per le associazioni', edita dal CSV Foggia. Nel pomeriggio, alle 18.00, si terrà il convegno 'Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.). Esperienze e risultati del Progetto L’amico Cavallo', curato dall’associazione Il Veliero.

“La festa organizzata con le associazioni – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - è sempre stato un momento importante per far conoscere alla cittadinanza l'apporto dato dal Terzo Settore al territorio provinciale. Quest’anno, però, c’è un valore aggiunto: dopo la lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, questa manifestazione diventa un luogo in cui ritrovarsi, riallacciare conoscenze e amicizie, riportare alcune riflessioni in uno spazio collettivo”. Presso lo stand del CSV Foggia sarà attivo lo sportello di orientamento al volontariato per la cittadinanza; lo spazio convegni sarà accessibile previa esibizione del green pass.