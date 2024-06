In piazza Giordano la 'Festa diocesana dell’Estate ragazzi'

Si svolgerà giovedì 27 giugno in via Lanza e piazza Umberto Giordano la prima ‘Festa diocesana dell’Estate ragazzi - coloriaAMO la città’. L’evento di piazza partirà alle 17 con un momento di animazione, giochi a stand, urban games e si chiuderà per le 20.30 con l’intervento di mons. Giorgio Ferretti e un flash mob.

L’iniziativa, voluta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino mons. Giorgio Ferretti, è organizzata dal Servizio di Pastorale giovanile diocesana insieme ai Salesiani per il sociale nell’ambito del Protocollo oratori firmato tra la Regione e le Diocesi di Puglia.

L’obiettivo è quello di riunire tutte le realtà impegnate nei Grest estivi in un’unica grande festa che vede bambini, ragazzi, giovanissimi e giovani come protagonisti assoluti. L’estate ragazzi, ormai da anni, è una tradizione che in diocesi attrae oltre ottomila bambini-ragazzi e un migliaio di giovanissimi nelle diverse realtà parrocchiali.

“Filo conduttore dell’iniziativa – si legge in una nota – sarà la legalità che diventa desiderio comune da innalzare come un inno e un grido di speranza per il presente e futuro della nostra città che vuole tornare a vestire i colori dell’amore, della pace, della responsabilità e della cooperazione. Proprio i bambini e i giovani diventano testimoni di questa necessità. È da loro che parte il cambiamento”.