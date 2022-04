Profadvisor lancia il suo messaggio di pace: un evento di beneficenza per l'accoglienza dei profughi ucraini

Elementi d’arredo, di amore e di solidarietà, pensati e creati per sostenere e supportare le ragioni e le speranze delle popolazioni messe in fuga dalla ennesima, ingiusta e crudele guerra.

Oggetti artigianali nati con la voglia, enorme, di esprimere un unico fondamentale messaggio di pace, saranno in vendita, da sabato 9 aprile, presso la sede di ProfAdvisor, realtà che da due anni è fortemente impegnata nel segmento della formazione.

“Nel nostro piccolo – dichiara Francesca Romana Cicolella, amministratore delegato di ProfAdvisor – vogliamo dare il nostro contributo e far sentire la nostra vicinanza alle tante, troppe, persone che in quest’ultimo periodo stanno vivendo e subendo le drammatiche conseguenze del conflitto in Ucraina”.

Il messaggio di pace pensato dai soci di ProfAdvisor è stato declinato in tre diverse forme dall’estro sensibile e creativo sanseverese Andrea Iannarelli.

“E se i cannoni sparassero fiori? Questa la domanda che mi sono posto quando ho iniziato a progettare la creazione dei miei manufatti. Sono dei prototipi che ricalcano la mia idea di pace. Una idea che spero possa piacere a chi parteciperà all’evento” spiega Iannarelli, che in ProfAdvisor riveste anche il ruolo di docente. L’evento di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Foggia – Bovino, si svolgerà sabato 9 aprile, alle ore 10:30, nell’aula eventi della sede di ProfAdvisor, in Via Torelli 15, e sarà preceduta da un interessante e prezioso momento di confronto ed incontro realizzato con il patrocino e l’amichevole collaborazione di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Foggia e Adi (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) Foggia.

“L’iniziativa – spiega uno dei soci di ProfAdvisor, l’avvocato Andrea Marino - vivrà un grande momento di approfondimento grazie alla presenza della professoressa Olena Nihreieva, docente di Diritto Internazionale presso l’Università di Odessa, la quale dialogando con l’avvocato Marco Buccarella, Vicecoordinatore Adi Foggia e dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, permetterà a tutti i presenti di comprendere e conoscere ciò che sta accadendo nelle zone interessate dal conflitto”.

All’evento è invitata tutta la cittadinanza.

La vendita continuerà anche dopo l’iniziativa, tramite i canali messi a disposizione dallo staff di ProfAdvisor grazie ai quali sarà possibile continuare ad ordinare le creazioni firmate da Andrea Iannarelli.

RIEPILOGO EVENTO

Vendita beneficenza per le popolazioni in fuga dalla guerra.

Sabato 9 aprile, ore 10:30 presso la sede di ProfAdvisor, Via Torelli 15. Ricavato devoluto alla Caritas di Foggia per sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto in Ucraina. Dialogherà con l’avvocato Marco Buccarella, Vicecoordinatore Adi Foggia e dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, la professoressa Olena Nihreieva, docente di Diritto Internazionale presso l’Università di Odessa.