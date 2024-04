'Da Foggia accendiamo la Pace', l'evento per creare una coscienza etica

Si chiama ‘Da Foggia Accendiamo la Pace’ ed è l’evento nato da un’idea della Pro Loco di Foggia Aps in programma sabato 6 aprile alle 19.30, presso la sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Si tratta di un percorso musicale, storico e culturale che attraversa alcune tra le più grandi tragedie dell’epoca moderna, con notizie sui protagonisti o sugli episodi più significativi e i brani musicali legati a quel determinato contesto storico. Durante la serata, verranno proposti momenti di riflessione, condivisione e impegno per promuovere la pace in ogni ambito della nostra quotidianità. Previsto il concerto del coro del liceo ‘Poerio’ di Foggia diretto dal maestro Prof.ssa Raffaella Cardinale.

Lo scopo è duplice. Il primo è aiutare docenti, educatori e genitori ad approcciarsi al delicato tema della guerra attraverso canti, poesie e racconti che rivelano il punto di vista di chi ha subito o vissuto il dramma di un conflitto, della violenza, della segregazione. Il secondo è quello di creare una coscienza etica nelle nuove generazioni, promuovendo il recupero di valori umani e di ideali di pace e fratellanza tra i popoli.

L’evento è stato patrocinato dalla Presidenza della Regione Puglia, da Provincia e Comune di Foggia con il contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia.