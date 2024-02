Torna il gruppo lettura di ProfAdvisor: si parte con il volume 'Ogni coincidenza ha un’anima'

Il format del 'Gruppo di Lettura' di Profavdisor è oramai un collaudato successo. Torna, quest’anno, con una veste rinnovata e con l’intento di regalare alla città sei eventi interamente dedicati ai libri e ai lettori. Un percorso, intitolato “Sei buoni motivi per leggere”, proposto dalla realtà leader nella formazione privata foggiana e che mira a creare momenti di aggregazione e svago senza dimenticare la mission formativa.

Ogni mese Profadvisor proporrà un libro, a margine della lettura se ne parlerà con un ospite, pronto a fornire tutti i dettagli e il buon motivo per leggere del mese. Si parte domenica 3 marzo, alle 18.30 presso la sede di Via Torelli 15, con il primo dei sei incontri. In parnership con Ubik Foggia, l’evento sarà incentrato sulla discussione di “Ogni coincidenza ha un’anima” di Fabio Stassi.

Il romanzo, che dà voce al biblioterapeuta Vince Corso e alla sua capacità di raccontare il fascino della letteratura, fornisce il primo buon motivo per leggere. A raccontarlo e a discuterne con i lettori, accanto al team di Profadvisor, sarà Salvatore D’Alessio, libraio di Ubik Foggia. Con l’ausilio e il fondamentale supporto di Ubik Foggia e del suo libraio, l’evento sarà anche occasione per capire, finalmente, come si sceglie il libro giusto per sé quando si va in libreria.

Un momento di incontro e scambio, quindi, aperto a tutti e gratuito. Per partecipare sarà però necessario prenotarsi scrivendo al 3792260010 o a info@profadvisor4.it. Il calendario degli eventi e i libri in lettura saranno pubblicati, mese dopo mese, sulle pagine social di Profadvisor. Il libro “Ogni coincidenza ha un’anima” è già disponibile, per chi volesse acquistarlo, presso la libreria Ubik Foggia.