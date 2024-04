Associazioni e scuole insieme per la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo

Proseguono a Foggia le manifestazioni organizzate, in occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione e l’attenzione di tutti sui diritti delle persone dello spettro autistico dalle associazioni iFun, AIPD Foggia, Controvento, la Fondazione ETS Marco Mastrangelo, l’ASD Assori ETS, le cooperative sociali ‘Ghenos’ e ‘Il Posto Felice’. L’obiettivo è avviare un’opera di sensibilizzazione, di diffusione di una cultura della non esclusione, di formazione e aiuto e supporto alle istituzioni, alle famiglie e alla città tutta.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile presso l’isola pedonale dalle 9.30 alle 12.30 con un ricco programma che prevede l’esibizione musicale ‘Sogna ragazzo Sogna’ dei ragazzi del Settore Formazione Assori, il monologo dell’artista di strada Maria Pia Mastracchio, l’esibizione della scuola elementare ‘Oasi’ con l’orchestra inclusiva ‘Beat Sound Academy’ diretta dal maestro Giuseppe Padalino, attività artistiche del cosiddetto ‘cerchio magico’ ideate da Pia Colabella e illustrate da Francesca Virgilio, l’esibizione di tango inclusivo ‘T21’ (ovvero di artisti con trisomia 21 cioè con la Sindrome di Down), la lettura di brani e riflessioni sull'autismo a cura degli studenti dell'istituto di scuola secondaria ‘Carolina Poerio’ di Foggia e le danze folk del gruppo ‘Rione Popolare’.