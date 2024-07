Foggia svela il cartellone degli eventi estivi e il nome del cantante del 15 agosto

C'è attesa questa mattina per la presentazione del cartellone degli eventi del 'Foggia Estate 2024'. Foggiani in trepidante attesa per sapere chi sarà il cantante che si esibirà a Ferragosto in Piazza Cavour. Con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia, l'assessore alla Cultura Alice Amatore a partire dalle 10.30, nella sala Giunta di Palazzo di Città, presenterà il programma e per l'occasione traccerà un bilancio dell'attività svolta dall'insediamento ufficiale.

La conferenza stampa rientra nell’ambito de 'I primi e i prossimi mesi. L’Amministrazione si racconta alla Città', ciclo di appuntamenti nei quali l’esecutivo, a mò di monologo e con l'ausilio di slide, comunica quanto fatto finora e gli ulteriori obiettivi da perseguire nell’immediato futuro.

Ieri è toccato agli assessore Giulio De Santis (Sicurezza e Legalità, Contenzioso, Avvocatura, Beni confiscati, Statistica, Politiche energetiche, Contratti) e Domenico di Molfetta (Istruzione e formazione, Istituti di partecipazione, Enti di ricerca, Politiche sportive e di inclusione sportiva, Manutenzione scolastica).

Saranno presenti anche la sindaca Maria Aida Episcopo, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro e un rappresentante istituzionale del Teatro Pubblico Pugliese.