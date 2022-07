No all’anguriata e alle fontane danzanti in villa: i commissari dirottano altrove la Pro Loco

Niente swing sabato nella Villa comunale di Foggia. È saltato l’evento del 23 luglio inserito nel cartellone del Foggia Estate 2022. La SwingOn Band non si esibirà, e lo si apprende solo da una determina del 7 luglio, relativa all’impegno di spesa per il programma delle manifestazioni, a firma della dirigente Maria Concetta Valentino che, da quando ha preso in mano le redini del Servizio Cultura, solo il 15 giugno scorso, ha stilato il calendario passato al vaglio dei commissari. La defezione è motivata dalla “rinuncia da parte degli artisti” pervenuta il 6 luglio scorso. Ci sarebbero state alcune incomprensioni sui costi, chiarite quando ormai la delibera era stata approvata.

Si riducono a otto gli appuntamenti previsti nel Parco urbano Karol Wojtyla e il primo è previsto per il prossimo 29 luglio: ‘Questione di feeling’, un omaggio a Riccardo Cocciante nell’ambito del Festival dei Monti Dauni. La determina in questione quantifica i costi di questi eventi e della banda per le vie della città il 14 agosto: complessivamente, 21.137 euro. I singoli importi vanno dai 1.500 ai 3.369 euro. “La quantificazione delle somme – si legge nell’atto - è avvenuta sulla base degli importi indicati nelle relative proposte pervenute all’amministrazione comunale da associazioni, imprese, management artistici".

Il cachet di Ivana Spagna per il concerto della festa patronale del 15 agosto ammonta, invece, a 23.100 euro complessivi. Alla lista delle spese, vanno aggiunti i Ricchi e Poveri e il contributo per la rassegna ‘Non soli ma ben accompagnati - Festival d'arte Apuliae XIX edizione 2022’ diretta dal Maestro Dino De Palma, che ha riempito il cartellone con 8 eventi nel Chiostro di Santa Chiara. Stando alla delibera del 30 giugno scorso, la spesa complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 65mila euro.

La Pro Loco Città di Foggia, invece, continua a incontrare le resistenze dell’amministrazione che continua a negare la Villa comunale all’associazione turistica. All’indomani dell’approvazione del programma di manifestazioni per il periodo estivo che aveva riabilitato la villa tra le location, aveva chiesto ai commissari di chiarire pubblicamente come mai a maggio, invece, non era stata concessa l’autorizzazione per ospitare nel Parco urbano la prima edizione di ‘CibòFest’. Pare che, allora, il problema fosse la presenza dei truck. A seguito di successive interlocuzioni, il Servizio Cultura si è reso disponibile ad operare integrazioni al cartellone. E così, l’11 luglio scorso, dalla segreteria della Pro Loco ‘Maria Carla Orsi’ sono partire due proposte. La prima è un’anguriata con intrattenimento musicale e animazione del Dj Nino Martino, dalle 17.30 alla mezzanotte, pensata per le famiglie e i bambini. “Un’anguriata decorosa”, ha tenuto a specificare il presidente della Pro Loco Giuseppe Croce, con due gazebo amovibili montati direttamente in villa. E poi le fontane danzanti, spettacolo di giochi d’acqua e luce a cura di una ditta locale, davanti al pronao, dalle 20 alle 23. Per ciascuno dei due eventi, da organizzare rispettivamente il 12 e il 13 agosto, chiedeva un contributo di 3mila euro.

In via informale, dal Servizio Cultura, avevano già anticipato che il commissario straordinario Sebastiano Giangrande aveva espresso perplessità sulle manifestazioni, in primo luogo sulla fontana danzantem ipotizzando che fosse necessario chiudere il traffico, circostanza esclusa dalla Pro Loco, che continuava a non comprendere quali potessero essere i motivi ostativi. “La villa è di tutti - rimarca Giuseppe Croce - A vedere il cartellone, non c’è nulla per i giovani e per i bambini. È ovvio che i giovani scappano dalla città”.

Il 19 luglio è arrivato il responso, nero su bianco. L’amministrazione si è detta interessata alla realizzazione delle proposte, ma scarta la villa. Ritiene che l’Anguriata possa trovare “una più idonea collocazione” altrove, in altro luogo che la Pro Loco potrà proporre, in modo da “offrire occasioni di svago anche in altre aree della città”. La proposta delle Fontane Danzanti è stata accolta, ma il Comune ha scelto di spostare lo spettacolo al 12 agosto in piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro Umberto Giordano. Proprio niente da fare per la Villa comunale. “Co-organizzare è giusto – afferma oggi il presidente della Pro Loco - ma ci si confronta e si trovano soluzioni condivise. Noi vogliamo essere al servizio della città, però stiamo già iniziando ad incontrare i primi ostacoli”.

Per opportuna conoscenza, venerdì 12 agosto il calendario del Foggia Estate 2022 era vuoto, mentre sabato 13 agosto, in Villa comunale, alle 21, è previsto il Panda party tour 2022 della Band Skanderground. “Se il 13 c’è un concerto in programma e all’ingresso della Villa si organizza un altro evento, è meglio perché la gente può decidere dove andare – osserva Croce - Non ci vedo nulla di male, un po’ come le notti bianche”.

Non riesce a darsi una spiegazione: la villa, “anche per ragioni di ordine pubblico, sarebbe meno impegnativa per l’organizzazione e non toglieremmo gli agenti della Polizia Municipale dalla strada per una manifestazione. Volevamo riportare le famiglie in Villa con questa manifestazione e siamo dispiaciuti di questa decisione – va ripetendo Giuseppe Croce - Tra l’altro, ad oggi, non sappiamo perché non si possa fare un evento del genere in villa. Se stiamo disturbando chiediamo scusa, ma che dicano la verità alla città”.