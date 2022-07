I commissari scelgono Ivana Spagna per il concertone di Ferragosto

Sarà Ivana Spagna ad esibirsi nel tradizionale concerto in piazza Cavour per la festa patronale della Madonna dei Sette Veli del 15 agosto a Foggia. L’artista, dopo la recente uscita del singolo ‘Seriously in love’, è impegnata in un tour internazionale. I festeggiamenti, quest'anno, partiranno il 14 agosto con Foggia in Banda per le vie della città e ‘I ricchi e poveri’ in concerto nella Villa comunale. Saltano il tradizionale Concerto per la Pace e il Giordano in Jazz.

È la scelta della commissione straordinaria che ha approvato ieri il cartellone del Foggia Estate 2022, il programma di manifestazioni estive, su proposta della dirigente Maria Concetta Valentino, che da poco ha preso in mano le redini del Servizio Cultura. Si divide quasi equamente tra i due eventi di punta la spesa di norma destinata al 'concertone' di Ferragosto, particolarmente sentito in città per la concomitanza con la Festa dell’Iconavetere. Erano già assicurati i fuochi d’artificio: il 13 giugno scorso, Carlo Di Cesare ha firmato l’ultima determina da dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi per impegnare la somma di 8.540 euro per lo spettacolo pirotecnico di una mezzoretta al termine del concerto, ed è l'unico atto che ha curato. Non si è occupato lui, infatti, del cartellone estivo, predisposto nelle ultime due settimane dalla nuova dirigente.

Sono 20 in tutto gli eventi del calendario che comprende gli otto appuntamenti nel Chiostro di Santa Chiara della rassegna 'Non soli, ma ben accompagnati', nell’ambito del Festival d’arte Apuliae XIX edizione, organizzati dall’associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione con il Comune di Foggia e con l’associazione Musica Civica. Il Comune ha scelto la Villa Comunale Parco Urbano ‘Karol Wojty?a’ come location per tutti gli altri appuntamenti “perché - seppure centrale - è un luogo in grado di garantire un opportuno isolamento dal traffico e dai rumori urbani che potrebbero disturbare gli eventi, ed anche perché esso rappresenta il luogo ricreativo della città al quale i foggiani sono più affezionati”.

Il calendario, si apprende dalla delibera, è stato stilato sulla base delle proposte pervenute all'amministrazione comunale da associazioni, imprese, management artistici. Così, c’è posto per il Teatro dei Limoni, la Piccola Compagnia Impertinente, Officina Teatrale, Mag, Swing on band, Festival dei Monti Dauni, Band Skanderground, Orchestra Suoni del Sud e Nick D'Apollo. La spesa complessiva ammonta a 64.407 euro.

Per quanto nella delibera si parli di “un’offerta culturale ricca e variegata, che possa costituire per la città una ulteriore occasione di crescita turistica ed economica” con “attività di spettacolo, culturali, concertistiche, ludiche, ricreative” che “rappresentano un importante momento di promozione del territorio”, è un cartellone decisamente ‘mini’ rispetto al contenitore artistico/culturale prepandemia, e riflette l’ordinaria amministrazione che caratterizza la gestione provvisoria dei commissari straordinari.

Nelle scorse edizioni, il Foggia Estate contava mediamente una cinquantina di eventi, il Giordano in Jazz a luglio e il Concerto della Pace con artisti internazionali, libri e dialoghi con gli autori, cinema all'aperto e concerti con artisti locali. Negli ultimi anni, a Ferragosto, Foggia ha ospitato Renzo Arbore, Ron, Edoardo Bennato, Massimo Ranieri, Riccardo Fogli e Facchinetti e, da ultimo, Fiorella Mannoia nel 2021.

Il programma completo del Foggia Estate 2022 (tutti gli eventi avranno inizio alle 21):

Domenica 3 luglio - Antonella Ruggiero, Roberto Olzer e Musica Civica Ensemble (Chiostro di Santa Chiara)

Domenica 10 luglio - Adam Ben Ezra Pin Drop con Adam Ben Ezra (Chiostro di Santa Chiara)

Domenica 17 luglio - Hugs con Maurizio Mastrini e Quartetto Hugs (Chiostro di Santa Chiara)

Sabato 23 luglio - I grandi classici dello swing con Swing on band (Villa Comunale)

Domenica 24 luglio - Un terribile incanto. Il Macabro e il Meraviglioso tra arte, scienza e sacro con Ivan Cenzi & Chameleon Duo (Chiostro di Santa Chiara)

Venerdì 29 luglio - Questione di feeling - Omaggio a Ricardo Cocciante con Festival dei Monti Dauni (Villa Comunale)

Sabato 30 luglio - Lo strano caso del dottor Geo e mr. Inquino con Piccola Compagnia Impertinente (Villa Comunale)

Domenica 31 luglio Synopsis - Tra jazz contemporaneo & standard con Antonio Tosques Quartet (Chiostro di Santa Chiara)

Venerdì 5 agosto - Come Cenerentola - Spettacolo per famiglie con Teatro dei Limoni (Villa Comunale)

Domenica 7 agosto - Quando il rock mette il frac con Trio Dante (Chiostro di Santa Chiara)

Sabato 13 agosto - Panda party tour 2022 con Band Skanderground (Villa Comunale)

Domenica 14 agosto - Banda per le vie della città per la festa patronale con Foggia in banda

I ricchi e poveri (Villa Comunale)

Lunedì 15 agosto Ivana Spagna - Tour 2022 (Piazza Cavour)

Venerdì 19 agosto - Le cose, le cosine e le cosettine del mondo, come alla radio con Officina teatrale (Villa Comunale)

Sabato 20 agosto - Semplicemente mia con Orchestra Suoni del Sud (Villa comunale)

Domenica 21 agosto - Musica Maestra! con Chimera Ensemble (Chiostro di Santa Chiara)

Venerdì 26 agosto L'Uomo in frac - Omaggio a Domenico Modugno con Nick D'Apollo (Villa Comunale)

Sabato 27 agosto - Robin, il principe dei ladri con MAG (Villa comunale)

Domenica 28 agosto - Piazzolla e Galliano - Concerto per il trentennale della scomparsa del compositore argentino Concerto per il trentennale della scomparsa del compositore argentino con Cesare Chiacchiaretta&Orchestra Sinfonica di Sanremo (Chiostro di Santa Chiara)