Foggia Estate 2020, continua il Festival d’arte Apuliae: domenica in Villa in concerto l’Hands Jazz Trio

La XVII edizione del Festival d’arte Apuliae "Non soli, ma ben accompagnati", parte della programmazione del Foggia Estate 2020, continua a proporre ogni domenica spettacoli che registrano in poche ore il sold-out. Il pubblico, proveniente da tutta la Capitanata, mostra di apprezzare le scelte artistiche eterogenee e innovative della rassegna artisticamente diretta dal Maestro Dino De Palma, che domenica 23 agosto nella Villa Comunale di Foggia propone lo spettacolo “Our Favorite Standards & Other”.

Il concerto è un avvincente viaggio musicale in chiave jazz ad opera dell’Hands Jazz Trio, gruppo di musicisti pugliesi composto da Antonio Tosques alla chitarra, Marco Contardi all’organo hammond e Leo Marcantonio alla batteria. Il programma verterà su rivisitazioni di standard jazz ai quali si uniranno anche brani originali del trio, apprezzato per la sua capacità di creare un sound riconoscibile e fortemente identificato, frutto del grande virtuosismo e della capacità musicale dei tre artisti.

Ricca la scaletta messa a punto dal trio, che comprende noti standard jazz tra cui "Voyage" di Kenny Barron, "Hackensack" di Thelonious Monk, brani hard bop e soul come "Silver's serenade" di Horace Silver, pezzi di bossa come “O Grande Amor” di Antônio Carlos Jobim. Non mancano brani originali per trio, tra cui “For Jim” di Tosques e “Hands Blues” di Contardi.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono ad ingresso gratuito su prenotazione, secondo una scelta fortemente voluta dal sindaco Franco Landella e dall’assessore alla cultura Anna Paola Giuliani al fine di aprire a tutti la partecipazione agli eventi.

In linea e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere per ogni spettacolo della rassegna sul sito del teatro Giordano www.teatrogiordano.it (nella sezione Estate in Villa 2020) a partire dalle ore 0.00 del lunedì precedente a ciascun appuntamento. Dopo aver effettuato la prenotazione, stamparla o salvarla sul proprio telefono cellulare e mostrarla prima dei concerti al personale. L’ingresso sarà consentito dalle ore 20.15 da via Scillitani o da via Mazzei (ex via Galliani); l’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Il pubblico è pregato di presentarsi dotato di mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento.