Daniele Mencarelli alla Civica Pinacoteca con la raccolta ‘Degli amanti non degli eroi’

Parte da Foggia il book tour pugliese di Daniele Mencarelli che lunedì 13 maggio alle 18 sarà alla Civica Pinacoteca ‘Il 9Cento’ per parlare dell’ultima raccolta intitolata ‘Degli amanti non degli eroi’ (Mondadori, 2024). L’appuntamento, inserito come evento off di ‘Fuori i Poeti', la rassegna della biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia e della libreria Ubik, rientra nelle attività del Presidio del Libro di Foggia ‘RivoltaPagina’, nato su impulso della Biblioteca.

‘Degli amanti non degli eroi’. Due poemetti complementari, il primo dal titolo ‘Storia d’amore’ è dedicato al racconto sentimentale che si snoda tra il 1992 e il 2023 fra due giovanissimi. “[Una] storia in versi, semplice, adolescente, messa in scena per raccontare l’amore nella sua dismisura”. Pubblicato nella collana gialla di ‘Pordenonelegge’ nel 2015, il poemetto è qui riscritto e trasformato, soprattutto nel finale. “Attraverso Anna, Gabriele scopre l’amore, dunque il sentimento della gratitudine e assieme della ribellione alla natura umana, al suo limite mortale”, scrive il poeta nella nota finale. L’altro poemetto, intitolato ‘Lux Hotel’, con un gioco di metafore mette in risalto il tema dell’eroismo negativo nella sua connotazione guerresca, provando a smascherarlo e a ridicolizzarlo. “La speranza, meravigliosamente utopistica – scrive sempre Mencarelli in nota - è che si arrivi a un mondo dove a essere festeggiato è l’eroismo del perdono, della compassione, del coraggio che soccorre”.