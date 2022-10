Madre, figlio e tutto l’amore possibile: Crocifisso Dentello presenta 'Tuoamore'

“Qui dentro c’è tutto l’amore che mi hai donato e quello che mi hai insegnato a restituirti”. Da un immenso dolore, un grande libro che narra una storia vera tra madre e figlio sintetizzata in una crasi in grado di accostare due parole lontanissime, quasi un ossimoro: tumore e amore. Crocifisso Dentello è uno degli autori rivelazione di quest’ultima stagione narrativa: mercoledì 5 ottobre, alle ore 18, incontra per la prima volta i lettori di Foggia nella Sala Narrativa della Biblioteca La Magna Capitana, per presentare il suo Tuoamore (La Nave di Teseo, 2022). A conversare con lo scrittore sarà la bibliotecaria Mara Mundi insieme con il direttore artistico della Ubik, Michele Trecca. L’appuntamento rientra nella rassegna Fuori gli Autori, organizzata dalla libreria e dal polo biblio-museale foggiano.

Tuoamore (La Nave di Teseo, 2022). La Melina, che detesta essere chiamata Carmela, cresce i suoi tre figli con una dedizione assoluta, a tratti ingombrante. Conosce il sacrificio e la fatica ma reagisce sprizzando vitalità e schiettezza. È una tifosa fanatica di calcio, sa citare a memoria scene e interpreti di innumerevoli film, inventa indimenticabili scherzi telefonici. Finché la sua salute non viene compromessa da un tumore al seno, tabù impronunciabile che nelle parole del figlio maggiore diventa tuamore, trasformando un presagio di sventura in una speranza possibile. I frammenti di una vita trascorsa insieme si mescolano ai dettagli più impietosi della malattia. Emerge la figura di una donna capace di affrontare i suoi giorni a colpi di commedia. Così, sopravvivere all’assenza significa ripercorrere soprattutto le piccole felicità condivise. Per quel figlio adorato il dialogo postumo con la madre è il tentativo di indovinare la forma più adatta per esprimere tutta la sua affettuosa gratitudine e sublimare il lutto in un amore che continua.

Crocifisso Dentello. È nato a Desio (MB) nel 1978. Ha pubblicato Finché dura la colpa (2015, nuova edizione La nave di Teseo, 2020) e La vita sconosciuta (La nave di Teseo, 2017). Collabora con le pagine culturali del Fatto Quotidiano.