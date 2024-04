Le Conversazioni di Storia Locale parlano del Foggia in serie A

‘Foggia calcio, una storia di serie A’ è il titolo del prossimo appuntamento delle Conversazioni di Storia Locale in programma martedì 30 aprile alle 17.30 al Museo di Storia Naturale. Prosegue, dunque, il ciclo di incontri a cura della Sezione Fondi Speciali della Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, giunto alla settima edizione e con il quale vengono approfonditi temi, personaggi ed eventi storici del territorio.

Domenico Carella (giornalista, scrittore e conduttore televisivo, collaboratore del ‘Corriere del Mezzogiorno’ e direttore di ‘Foggiasport24.com’) racconterà aneddoti e ricorderà le numerose persone che hanno reso indimenticabile la storia ultracentenaria dei rossoneri. Si parlerà dei pionieri del calcio foggiano come Sarti e Comei, di idoli come Pioli, Pugliese, Nocera, Pirazzini, della promozione comunicata via telegramma con Tony Cargnelli in panchina, del Foggia di Fesce e Casillo, di Zemanlandia con i suoi campioni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.