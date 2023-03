A Foggia il concerto di presentazione di Mae', l'ultimo album di Roberto De Nittis dedicato a Umberto Giordano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione dell’uscita del nuovo CD del pianista e compositore jazz Roberto De Nittis (ph. Roberto Cifarelli) intitolato Mae’, venerdì 30 marzo alle ore 20.30 il Conservatorio ospiterà in Auditorium il concerto di presentazione del lavoro discografico ispirato ad Umberto Giordano e al suo controverso rapporto con la città che abbandonò nel 1892 dopo che ad un suo concerto per festeggiare il successo dell’opera Mala vita al teatro Dauno si accorse che il pubblico era del tutto disattento (la riconciliazione avvenne soltanto nel 1928).

Il disco, pubblicato da Caligola Records e prodotto in collaborazione con il Conservatorio, raccoglie 9 composizioni originali raffiguranti persone e situazioni che legano la vita del noto compositore al capoluogo dauno e che raccontano le sensazioni che proverebbe il Maestro Giordano oggi davanti alle scene di vita quotidiana e ai cambiamenti della sua Foggia. Ad accompagnare De Nittis (pianoforte e toy piano) ci saranno Riccardo Di Vinci al contrabbasso, Francesca Remigi alla batteria e l’Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio diretta dal Maestro Andrea Palmacci che la scorsa estate ha partecipato da protagonista alla registrazione dell’album nell’Auditorium che per l’occasione è stata trasformata in una vera e propria sala di incisione.

“È stata una grande scommessa quella di co-produrre un cd di un nostro ex allievo di grande qualità e talento, quale è Roberto De Nittis – evidenzia il Direttore del Conservatorio il Maestro Francesco Montaruli – immaginando di farlo mettendo a disposizione la qualità ed il talento di altri nostri allievi. Una scelta vincente che ha ottenuto l'apprezzamento di tutti i tecnici del settore coinvolti. Credo che sia la prima volta che un'orchestra giovanile di un Conservatorio sia protagonista in un ambito così professionale e ciò mi rende particolarmente felice e orgoglioso di dirigere un'Istituzione capace di creare tale qualità”.

“È un’emozione indescrivibile tornare a suonare a Foggia nel Conservatorio che mi ha visto crescere musicalmente, condividendo con la mia città le atmosfere giordaniane”, sottolinea De Nittis alla vigilia del concerto. Contemporaneamente all’evento, dall’8 al 10 marzo, gli studenti del corso di “Tecnico del suono” parteciperanno al workshop La registrazione mobile tenuto da Lorenzo Sementilli (recording engineer che ha registrato a giugno il master del cd) e finalizzato alla registrazione dal vivo del concerto con strumenti professionali.