La Parrocchia 'S. Maria del Carmine' ospita il Concerto di Natale dell'Orchestra Ico Suoni del Sud

Fervono i preparativi per l'importante evento in programma lunedì 19 dicembre prossimo, a Foggia, presso la Parrocchia S. Maria del Carmine. Alle ore 20 andrà in scena il Concerto di Natale" dell'Orchestra ICO "Suoni del Sud", con direzione e arrangiamenti del maestro Antonio Palazzo e voce solista Luciana Negroponte. La serata, che sarà trasmessa in diretta sui canali social e in differita in TV, sarà condotta da Alfredo Nolasco. La manifestazione - ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - è organizzata dal Gruppo Telesforo / San Francesco Hospital, ICO "Suoni del Sud" in collaborazione con la Parrocchia S. Maria del Carmine - Padri carmelitani - Consiglio pastorale parrocchiale Foggia.