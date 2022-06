Antonella Ruggiero inaugura la nuova stagione di 'Non soli, ma ben accompagnati'

Grande esordio domenica 3 luglio per “Non soli, ma ben accompagnati”, la manifestazione del Festival d’arte Apuliae XIX edizione 2022, inserita nel cartellone di Foggia Estate.

Al Chiostro Santa Chiara sarà di scena lo spettacolo “Note a margine dell’estate”, che avrà come principale protagonista l’interprete ligure Antonella Ruggiero. Artista poliedrica, dopo il successo italiano e internazionale conquistato come voce dei Matia Bazar (con autentiche pietre miliari della cultura pop italiana, come Ti sento e Vacanze romane), ha intrapreso una ultraventennale carriera da solista, costellata da successi come Amore lontanissimo ed Echi di infinito, e caratterizzata da un percorso di ricerca e contaminazione che ha tenuto insieme musica leggera, musica sacra, musica etnica e classica. Una carriera di grande raffinatezza stilistica e nitore creativo, all’insegna di una permanente abitudine alla messa in discussione delle proprie certezze e al rinnovamento.

Domenica a Santa Chiara Antonella Ruggiero sarà accompagnata da musicisti di prim’ordine, a cominciare dal pianista piemontese Roberto Olzer, artista musicale di riconosciuto talento. Con loro l’Ensemble Musica Civica, quartetto d’archi composto dai Maestri Dino De Palma e Marcello De Francesco al violino, Leo Gadaleta alla viola e Francesco Montaruli al violoncello.

Il programma è costruito in modo tale da soddisfare i palati più esigenti: Ruggiero eseguirà, oltre alle sue hits più famose, celebri cover internazionali come Over the Rainbow e alcuni capolavori della musica d’autore italiana, ma anche brani di intensa spiritualità come il Kyrie di Guido Haazen o l’Ave Maria di Fabrizio De André. In programma anche la Pavane per pianoforte e archi di Gabriel Fauré.

Un vero e proprio viaggio musicale nella musica cantautoriale italiana, un viaggio guidato da una delle voci più interessanti del panorama internazionale.

Grande inaugurazione, dunque, per una manifestazione che terrà compagnia ai Foggiani in otto domeniche fra luglio e agosto e che vede la collaborazione tra numerosi enti; gli eventi sono organizzati, infatti, dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.30.