Al Circolo Daunia Fiorenza Maffei presenta il suo romanzo 'Rosa'

Presso la storica Sala delle Conferenze del Circolo Daunia di Foggia, venerdì 12 aprile alle 19 verrà presentato il libro ‘Rosa’ scritto dalla foggiana Fiorenza Maffei, Cavaliere della Repubblica e Dirigente in quiescenza della Polizia di Stato.

‘Rosa’. Il libro riporta racconti e fatti riguardanti la vita di Rosa, la zia del cuore, sorella della mamma Anna ultima di 5 figlie. Un intreccio di emozioni che vanno dai periodi bui dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (con i bombardamenti su Foggia e lo sfollamento delle famiglie), alla ricostruzione nel periodo post bellico e alla ripresa economica, sino agli anni Novanta. Il tutto ben inquadrato nei costumi, nelle tradizioni e nelle abitudini delle epoche attraversate.

Fiorenza Maffei. Da oltre 30 anni risiede a Bologna dove ha ricoperto prestigiosi incarichi presso la locale Questura, in particolare come dirigente della sezione narcotici della Squadra Mobile, Capo di Gabinetto e dirigente delle Volanti fino alla promozione alla qualifica più elevata che l’ha portata a occuparsi, in particolare, come dirigente della divisione anticrimine prima della Questura di Rovigo e poi di Ravenna, del contrasto alla violenza di genere, attività che ha continuato anche come Vicario del questore di Pistoia e poi di Rimini.