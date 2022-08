La Chimera Ensemble protagonista nel penultimo appuntamento di 'Non soli, ma ben accompagnati'

Domenica 21 agosto al Chiostro Santa Chiara di Foggia è in programma il penultimo appuntamento della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati – Festival d’Arte Apuliae 2022”.

Ne sarà protagonista il Chimera Ensemble, un gruppo musicale tutto al femminile diretto da Emilia Di Pasquale (che è anche l’arrangiatrice dei brani che verranno eseguiti) e composto da Beatrice Ciofani e Tamara Manganaro ai violini, Adriana Marinucci alla viola, Flavia Massimo al violoncello, Valentina Di Marco al pianoforte e Natalia Tiburzi alla voce.

Lo spettacolo “Musica, Maestra!” si pregia anche della presenza, accanto all’ensemble, della nota attrice pescarese Alessandra Relmi (che quest’anno ha preso parte al film Amici per la pelle, con Nancy Brilli e Massimo Ghini), la cui voce narrante farà da filo conduttore fra l’uno e l’altro brano.

Il concerto ha un andamento quanto mai articolato e spazia dalla musica da film (con la proposta di colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov) alla canzone d’autore italiana (con musiche di Battisti, Dalla, Mannoia, Villa, Modugno), da successi planetari come Con te partirò a celebri hit internazionali, tra cui brani memorabili dei Queen. Il tutto rivisitato per il particolare organico dell’ensemble, che non fa mistero della sua determinazione nel combattere la battaglia contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere, nella convinzione che la piena parità sia, per l’appunto, ancora una chimera.

Appuntamento di rilievo per una manifestazione seguitissima e apprezzatissima dal numeroso pubblico, che sta tenendo compagnia ai Foggiani anche in queste domeniche di agosto e che vede la collaborazione tra numerosi enti; gli eventi sono organizzati, infatti, dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).

Il concerto inizierà alle ore 21.00 e l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.30 fino ad esaurimento posti.