Torna il 'CantAssori', il festival inclusivo della canzone

Torna ‘CantAssori’, il festival inclusivo della canzone che quest’anno compie 21 anni. L’appuntamento è per il 31 maggio alle 20 al Teatro Umberto Giordano. Madrina della serata sarà Vladimir Luxuria, mentre il testimonial di quest’anno sarà il ballerino Ivan Cottini che parlerà della sua lotta contro la sclerosi multipla.

Il festival, organizzato dalla Fondazione ‘Marco Mastrangelo ets’ attiva da oltre 40 anni nel territorio foggiano, si impegna a promuovere la salute e l'inclusione sociale delle persone con disabilità ed è sostenuto dalla presenza di numerosi testimonial, quali Pio e Amedeo, OttavioDe Stefano, Luca Capuano, Lorenzo Zecchino, Mary J Button, Virginia Barrett, Rip alta Bufo, Santino Caravella, Luciano Natale, i Musicomio, Federico Paciotti dei Gazzosa, Diego Dalla Palma.

Il concorso è aperto a cantanti dai 13 anni in su e prevede premi per i primi tre classificati, un premio per il miglior brano inedito e il premio ‘Stella Carestia’ per la performance che meglio veicola un messaggio di integrazione, inclusione e prosocialità. Il primo classificato e il miglior cantautore vinceranno le borse di studio ‘La mia voce per l’inclusione’ che includono la partecipazione alle fasi nazionali del Cantagiro, lezioni di canto individuali, attività presso la rinomata Accademia ‘Melody Music School’ di Roma, un servizio fotografico offerto dal fotografo Niccolò Pacca e premi degli sponsor.

Inoltre, la borsa di studio ‘Riccardo Maiorana’ sarà assegnata al performer che avrà suscitato la miglior impressione artistica. Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio realizzato presso la Bottega Solidale Inclusiva dell’Assori Onlus ‘Atelier di Rosaria e Stella’.