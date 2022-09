L'ambiente al centro della nuova edizione del Buck Festival: "È una dichiarazione d'amore per i ragazzi"

148 appuntamenti, tanti ospiti autorevoli nel settore. La dodicesima edizione di Buck, il Festival della letteratura per ragazzi, è senza dubbio tra le più importanti che si ricordino. Un ricchissimo cartellone che si declina in sette giorni, dopo un biennio di impedimenti e restrizioni. ?Si torna a regime?, ha commentato Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei Monti Uniti, organizzatrice della rassegna ? in collaborazione con la Biblioteca 'La Magna Capitana' e il Comune di Foggia ? che anche quest'anno, se mai ce ne fosse bisogno, si conferma uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi nel comune capoluogo.

Quella di quest'anno sarà una edizione 'green', alla luce del tema scelto: 'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile' con particolare riferimento alla lotta contro il cambiamento climatico e l'emergenza acqua. Un tema particolare, senza dubbio, reso ancora più speciale dal coinvolgimento non solo dei ragazzi, ma anche dei bambini più piccoli (dai tre anni in su): ?Mi fa piacere che si sia riuscito a portare a Foggia artisti che si occupano direttamente di questo tema. È importante coinvolgere le giovanissime generazioni, perché a loro sarà consegnato il compito di risolvere quei problemi che evidentemente, le nostre generazioni non riescono a risolvere?, ha aggiunto Ligustro.

?Si tratta di un tema coraggioso, perché è rivolto, attraverso un linguaggio accattivante, anche alle fasce di età più piccole. Abbiamo bisogno di educare i giovani e i bambini attraverso tutte le forme e gli strumenti educativi a nostra disposizione, sul destino del nostro pianeta. Il programma di quest'anno è senza dubbio tra i migliori che siano stati realizzati. È una dichiarazione d'amore verso i ragazzi che, mi auguro, venga portata avanti anche in futuro?, ha aggiunto Peppino D'Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese.

Si partirà domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 10.30, con l'inaugurazione della mostra 'Buongiorno Oggi, immagini per domani', della autrice e illustratrice francese Sophie Fatus ? madrina dell'edizione 2022 ?, una autentica eccellenza nel campo delle illustrazioni e dei racconti: ?Non è stato semplice convincerla, essendo di solito poco propensa a lasciare a lungo la città in cui vive, Firenze?, le parole di Milena Tancredi, direttrice della Biblioteca per ragazzi. Contestualmente, sarà inaugurata anche la Fiera dell'editoria, la cui selezione dei libri (acquistabili con uno sconto del 15%) sarà curata anche quest'anno dalla libreria Rio Bo di Stefano Consiglio. Sia la mostra che la fiera resteranno aperte al pubblico (con ingresso libero) per l'intera durata della manifestazione, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Da lunedì 17 ottobre, il via ai laboratori e agli spettacoli teatrali a cura delle compagnie foggiane Piccola Compagnia Impertinente, Utopikamente, Teatro della Polvere e Teatro dei Limoni. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso tre anteprime nazionali in programma sabato 22 ottobre al 'Giordano': lo spettacolo 'Silence please!' con Alfonso Cuccurullo e Sergio Olivotti, e gli spettacoli tratti dai libri 'Come cane e gatto' di Teresa Porcella e Santo Pappalardo e 'La cura di Battiato', di Sona Maria Luce Possentini.