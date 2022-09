Torna il Buck Festival: la dodicesima edizione dedicata all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

È convocata per martedì 27 settembre 2022, alle ore 10 e 30, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di Buck, il festival della letteratura per ragazzi di Foggia che ogni anno riunisce nel capoluogo dauno i più importanti autori ed illustratori del panorama nazionale dedicato ai ragazzi, organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” e il Comune di Foggia.

Alla presentazione della dodicesima edizione, quest’anno dedicata ai temi della cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (con particolare riferimento alla lotta contro il cambiamento climatico e l’emergenza acqua), prenderanno parte il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, la direttrice artistica del festival, Milena Tancredi, il presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, la direttrice del polo biblio-museale di Foggia, Gabriella Berardi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico per la provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, un delegato dell’Università di Foggia in rappresentanza del Rettore Pierpaolo Limone e un delegato del Comune di Foggia in rappresentanza dell’amministrazione comunale.