'Fuorigioco', Beppe Signori torna a Foggia e si racconta: dalle imprese sul campo ai '10 anni di inferno' prima della assoluzione

Un doppio appuntamento con la storia quello in programma mercoledì 20 aprile a Foggia. Dopo l'inaugurazione del murales dedicato a Zdenek Zeman in Vico La Porta, Beppe Signori sarà protagonista al Piccolo Teatro di Foggia dove presenterà il suo 'Fuorigioco', volume edito da Sperling&Kupfer.

In quelle pagine, l'ex attaccante di Foggia, Lazio, Bologna e della Nazionale Italiana, racconta il suo vissuto, tra gli spaccati di una carriera gloriosa e le sofferenze derivanti da un'inchiesta della Procura di Cremona sul calcioscommesse, finita poi con una assoluzione penale e una grazia in sede di giustizia sportiva.

La presentazione del libro è stata organizzata grazie alla preziosissima collaborazione del Mondadori Bookstore di via Oberdan, a Foggia. A tal proposito, si rende noto che, chiunque si recherà unicamente presso quel punto vendita per acquistare una copia del libro, avrà diritto, fino a esaurimento posti, a una poltroncina in platea al Piccolo teatro, in occasione del dialogo con l'autore che sarà moderato dal giornalista Antonio Di Donna.

Presenti all'evento anche altri protagonisti del Foggia dei miracoli degli anni '90. Tra di loro, Nuccio Barone, Beppe Di Bari, Giovanni Bucaro e Fabio Fratena.