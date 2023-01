A Foggia arriva Benedetta Rossi: la conduttrice di 'Fatto in casa per voi' ospite al Grandapulia

Appuntamento per gli appassionati di cucina in programma sabato 21 gennaio al Grandapulia, dove arriverà Benedetta Rossi, la nota conduttrice del programma di cucina 'Fatto in casa per voi'. Benedetta sarà pronta a chiacchierare con il pubblico, a raccontare le sue ricette preferite, rispondere alle domande e curiosità e, soprattutto, salutare uno per uno i presenti, firmare le copie del suo libro e lasciarsi scattare tanti selfie.

L'appuntamento è completamente gratuito, ma per parteciparvi è necessario ritirare uno dei mille pass disponibili presso il desk appositamente allestito nella piazza centrale del Centro ai seguenti orari: - venerdì 20 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 20:00; - sabato 21 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 15:00. Il pass è valido per una sola persona ed è indispensabile per salire sul palco e salutare la nostra ospite.