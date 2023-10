A Foggia la magia della scienza svelata da Alexis Arts

Un lungo ponte all’insegna della magia. È quello che dal 29 ottobre al 3 novembre accoglierà grandi e bambini a Mercati di Città-La Prima in via Zara. Si chiama ‘Incantarium: The Magic of Science’ ed è il format-magico-scientifico che vedrà protagonista Alexis Arts, l'artista di fama internazionale, campione del mondo di illusionismo e detentore di 7 Guinness World Record.

Si tratta di un viaggio nella meraviglia, attraverso un percorso strutturato in due aree: l’area photo-opportunity per conservare il ricordo della partecipazione ad un evento unico, e la mistery room. L’evento, infatti, cercherà di spiegare la magia in chiave scientifica, esorcizzando le paure e mostrando come accadono quegli eventi che all’apparenza paiono impossibili. Alexis Arts esplorerà invenzioni, innovazioni, scoperte e creazioni artistiche impossibili in grado di far riflettere sul processo evolutivo dell’immaginazione.

Per l’occasione verranno mostrate al pubblico anche alcune lettere originali di Jules Verne, Guglielmo Marconi, Thomas Edison, Albert Einstein, George Melies, Claude Monet, David Brewster e i fratelli Lumiere.

Il primo appuntamento è domenica 29 ottobre dalle 10 alle 13, mentre nei giorni del 30 e 31 ottobre e del 2 novembre ci saranno anche spettacoli pomeridiani dalle 17 alle 20. Venerdì 3 novembre, invece, l’appuntamento pomeridiano sarà dalle 16 alle 20.