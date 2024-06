Alla Ubik 'Le nuvole parlanti' di Alessia Paragone

Lunedì 17 giugno alle 18.30 la giornalista Alessia Paragone presenta il suo lavoro editoriale ‘Le nuvole parlanti’ negli spazi della libreria Ubik di Foggia. A conversare con lei, l’illustratore e videomaker Alessandro Guida.

‘Le nuvole parlanti’ (Il Castello Edizioni, 2024). Una pubblicazione che racconta anni di incontri, eventi, interviste, approfondimenti, tracciando una mappatura approfondita dei più importanti protagonisti del graphic italiano – da Andrea Yuu Dentuto a Silvia Ziche, passando per il foggiano Giuseppe Guida, Rosario Raho, Pasquale del Vecchio e tantissimi altri disegnatori italiani di fama, nazionale e internazionale. Ad arricchire il testo, oltre alle fotografie che raccontano i vari momenti vissuti nel mondo dei comics, sono presenti alcune splendide tavole a colori firmate proprio dagli artisti via via coinvolti dalla giornalista e insegnante foggiana.