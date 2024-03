Torna in piazza la campagna 'Una colomba per la vita' dell'Admo

Tornano a Foggia le colombe dell’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). L’appuntamento con la campagna di raccolta fondi ‘Una colomba per la vita’ è per sabato 9 e domenica 10 marzo in corso Vittorio Emanuele (isola pedonale). Questi gli orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, mentre domenica dalle 9.30 alle 12.30. Durante la due giorni, i volontari dell’Admo saranno a disposizione anche di quanti vorranno avere informazioni sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali.

Nel week-end, quindi, si potrà acquistare la propria colomba preferita tra quelle disponibili e contribuire ad alimentare la speranza di chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. Solo 1 persona su 100 mila è il tipo giusto. Scegliere una colomba Admo nelle piazze di Puglia significa aiutare a divulgare il messaggio di solidarietà e raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione e iscrizione al Registro Donatori (IBMDR).

“La nostra - ha commentato Maria Stea, presidente di Admo Puglia Ets - è un’attività che conta tantissimo sull’impegno personale e sulla passione dei tanti volontari. In occasione delle festività pasquali, così come già accaduto in occasione delle festività natalizie, torniamo in piazza e siamo sempre a disposizione attraverso i nostri contatti per distribuire le colombe due volte buone e per alimentare quel movimento di speranza che sostiene chi è in attesa di trapianto. Crediamo molto nel desiderio di solidarietà e nel sentimento di vicinanza dei pugliesi che si sono dimostrati sempre particolarmente attenti alle nostre campagne e che, ci auguriamo, vogliano rinnovare il proprio contributo anche in questa occasione”.

Visitando il sito www.admopuglia.it, invece, è sempre possibile recuperare i contatti telefonici del referente cittadino per prenotare il proprio regalo di Pasqua “due volte buono”.

Cos’è l’Admo Puglia. La sede pugliese è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.