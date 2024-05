Adelmo Monachese presenta le sue 'Collisioni accidentali'

Si chiama ‘Collisioni accidentali’ ed è il quarto libro di Adelmo Monachese che torna in libreria dopo cinque anni dall’ultima pubblicazione. La presentazione della nuova fatica letteraria si terrà mercoledì 29 maggio alle 18.30 presso la Ubik di Foggia.

‘Collisioni accidentali’ (Affiori, 2024). L’ ‘Istituto Annassagora - Prestiti agevolati anche senza busta paga e cessione del quinto’ è la prima scuola ad aver ceduto il nome a uno sponsor. È lì che il protagonista di questa storia insegna e che ha come capo la sua ex-moglie ad honorem. Ed è proprio lì che toccherà il fondo, fin quando non arriva il granello di sabbia che farà saltare l’intero ingranaggio della sua vita collaudata ma monotona: la scoperta del rugby.

Il rugby dei campi dissestati del sud Italia – lontano dal racconto epico che se ne fa tradizionalmente - gli permetterà di rimettersi in piedi e lottare per cercare un riscatto al costo di cocenti delusioni personali e professionali perché, come nel rugby, per fare meta bisogna spesso tornare indietro.