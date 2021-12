'Foggia a morsi', la cena dei food blogger per i più poveri

Fratelli, blogger, stazione, morsi, Foggia. Non sono i cinque elementi della ghigliottina di Flavio Insinna ma gli ingredienti che daranno vita ad un’insolita cena, il prossimo martedì 14 dicembre 2021. I blogger, per la precisione food blogger, organizzatori della serata, sono stati protagonisti, nei mesi scorsi, del progetto 'Foggia a morsi': quattro appuntamenti per raccontare la cucina foggiana con foto, dirette, video e post.

L’idea è partita da Donatella e Antonio del blog 'Metti Tavola', con il desiderio di mettere in luce una Foggia più nascosta, fatta di cultura, di cucina e di arte, di relazioni. Ma anche di sociale a di associazioni, come i Fratelli della Stazione, a cui sarà destinata parte del ricavato della cena.

Il gruppo, che da oltre vent’anni si occupa di sostenere, dar voce alle problematiche dei senza dimora e contrastare la povertà in generale, parteciperà ed interverrà durante la serata. Una cena benefica, nel vero senso della parola, una cena di incontro per contaminarsi, per conoscersi e, naturalmente, per gustare i piatti della cucina foggiana.

L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 20.30 presso la pizzeria La Tufara in via Tugini. L’ingresso é riservato ai soli possessori di greenpass. Per prenotazioni e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://bit.ly/3DDORfb