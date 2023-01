Dopo due anni Alberona celebra nuovamente i 'Foche Sant'Antòne'

Dopo un lungo periodo di assenza, la Pro loco di Alberona rilancia una delle manifestazioni più amate e attese del piccolo borgo, I Foche Sant'Antòne.

Ci sono tante storie e racconti su Sant’Antonio Abate, patrono del focolare e degli animali domestici. Secondo la leggenda sarda, si recò verso le porte dell’inferno con il suo maialino per chiedere un po’ di fuoco. Nessuno lo fece passare, il porcellino ci riuscì creando confusione. Costretto quindi ad entrare per riprendere l’animale, Sant’Antonio riuscì ad avvicinare il bastone alla brace conservando così il fuoco al suo interno…lo rubò all’inferno e lo donò agli uomini.

Quest’anno il cielo di Alberona si tingerà di arancio, in ogni quartiere verrà allestito un falò che illuminerà il borgo avvolgendolo in un’atmosfera magica. Ragazze e ragazzi impegnati sin dalle prime ore del mattino alla realizzazione dei falò artistici. La giuria, dopo un’attenta valutazione, premierà la rappresentazione più originale e creativa. La consegna dei rispettivi premi avverrà in piazza Civetta. Alle 18.30 si inizia, i falò cominceranno a bruciare, la compagnia Rizzaband con il loro intrattenimento itinerante scatenerà il ritmo anche dei più pigri. A rendere l’atmosfera ancora più folk ci saranno i Mangiafuoco. E da bravi alberonesi “buona forchetta” non mancherà il buon cibo. 'Gli amici della Terra' delizeranno i presenti con caciocavallo impiccato e pizze fritte. E che dire di un bicchiere di vino con un panino? Con la salsiccia magari?