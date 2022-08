Torna a Foce Varano la processione del crocifisso sui 'sandali'

Dopo un lungo periodo di stop, siamo lieti di comunicare che il 23 agosto tornerà a solcare le acque della laguna di Varano la storica processione del SS. Crocifisso di Varano a bordo delle imbarcazioni tradizionali "sandali". L'evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Ischitella sede di Foce Varano in collaborazione con la Pro Loco Uria e patrocinato dal Comune di Ischitella. Si ringrazia la Capitaneria di Porto di Rodi G.co per aver concesso tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere in sicurezza l'evento; un grazie particolare a Rocco Di Monte e a Massimiliano Di Giuseppe rispettivamente collaboratore e Presidente della Lega Navale sezione di Foce Varano per aver fortemente voluto che l'evento, così sentito dalla popolazione, tornasse in auge. Il programma dettagliato sarà reso pubblico nei prossimi giorni.