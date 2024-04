Flashmob davanti al Teatro Giordano: grande festa con i ragazzi autistici nel segno dell'inclusione e dell'uguaglianza

Una giornata all'insegna dell'inclusione, dello stare insieme, al di là delle 'differenze'. Musica, balli e divertimento, autistici divertiti insieme ai loro pari, per far comprendere che l'autismo non è una malattia da cui stare lontani ma semplicemente comporta un modo diverso di percepire la realtà