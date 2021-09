Fitwalking for Ail: a Foggia la camminata solidale per sostenere i pazienti affetti da tumori del sangue

Domenica 26 settembre, alle ore 9.30, presso la Villa Comunale "Karol Wojtyla" di Foggia si svolgerà la V°edizione della "Fit Walking for Ail"-la camminata solidale non competitiva organizzata da Ail Foggia Odv per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell'Assistenza ai pazienti affetti da patologie oncoematologiche e ai loro familiari.

"Si tornerà finalmente in presenza #versonuovitraguardi, sempre nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Sarà una giornata dedicata ai successi della Ricerca e alle nuove opportunità di Assistenza rivolte ai pazienti oncoematologici per i quali Ail Foggia ODV ha già predisposto una ricca programmazione di progettualità e di interventi di natura socio-assistenziale in linea con i LEA regionali e nazionali", dichiara il Presidente di Ail Foggia Odv e Consigliere Nazionale di Ail Dr.Celestino Ferrandina.

L'evento, patrocinato dal Coni, oltre alla "Fit Walking For Ail", aggregherà iniziative di sensibilizzazione sui tumori del sangue a cura dei volontari e di intrattenimento. Il raduno sarà effettuato nel pieno rispetto delle attuali normative anti-covid 19 e consentirà la partecipazione ad un numero massimo di 100 aderenti.

"Il prezioso supporto dell'Associazione di Protezione Civile Radio Club Marconi e la presenza di un'ambulanza, della Società C.P.A., munita di defibrillatore e personale sanitario a bordo, garantiranno sicurezza organizzativa e intervento immediato di primo soccorso in caso di necessità”, riferiscono i referenti dell'iniziativa di Ail Foggia Dr.Piero Tomaiuolo e Dr.ssa Katia Colella.

L'iscrizione alla camminata solidale non competitiva è di E.10,00.

La quota comprende:

-Assicurazione contro gli infortuni

-Contributo solidale destinato alle attività di Ail Foggia Odv in favore dei pazienti oncoematologici e delle loro famiglie.