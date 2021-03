Fiorentino e Federico II, tra realtà storica e mito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 12 marzo alle 18.30 sarà possibile partecipare ad una videoconferenza sul tema 'Fiorentino e Federico II' organizzata dalla delegazione Fai di Foggia e dalla direzione regionale del FAI per la Puglia.

Protagonista sarà il sito di Fiorentino famoso per essere stato il luogo della morte di Federico II di Svevia il 13 dicembre del 1250 e piazzatosi al 20° posto della classifica dei 'Luoghi del Cuore FAI' grazie all’impegno del comitato 'Insieme per Fiorentino' appositamente costituitosi.

Interverranno Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore, mentre i lavori saranno introdotti da Saverio Russo, presidente del Fai regionale. Il sito, il cui profilo storico-archeologico sarà presentato da Gloria Fazia, capo delegazione del FAI di Foggia, reca suggestive vestigia di quello che fu un centro nato in epoca bizantina e sviluppatosi in età sveva: i resti della domus federiciana, della cattedrale, della piccola chiesa, della torre, inseriti in un paesaggio caratterizzato da un’ampia vista che arriva fino alla fortezza Svevo angioina di Lucera, sono stati messi in luce da scavi susseguitisi negli anni più recenti. Ma è il ricordo del grande imperatore Svevo ad essere avvertito in questo luogo: a narrarne la figura, tra realtà fortemente storica e mito, sarà Francesco Violante, docente di Storia Medievale all’Università di Bari. Coordinerà i lavori Caterina Rinaldo, Delegata regionale comunicazione FAI Puglia.

Programma Introduzione Saverio Russo Ordinario Storia Moderna, Università degli Studi di Foggia Saluti Emilio di Pumpo Sindaco di Torremaggiore Gloria Fazia Capo Delegazione FAI Foggia Il sito archeologico di Fiorentino Francesco Violante Docente di Storia Medievale, Università degli studi di Bari Il mito di Federico II di Svevia Coordina Caterina Rinaldo, Delegata regionale Comunicazione FAI Puglia. Il webinar si terrà su piattaforma Zoom dalle 18,30 alle 19,30.

Per partecipare è sufficiente accedere al seguente link: https://zoom.us/j/99683179029?pwd=NUVjTCsvVFRCUEl2Tm5QWElsUUVrZz09 ID: 996 8317 9029 Passcode: 926405.

foto: da AA.VV., Fiorentino e il suo territorio, Adda Editore.