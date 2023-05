'Luce' a Cerignola: in piazza Duomo Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto

Un live unico in un’atmosfera intima e potente, a lume di candela. Un grande ed imperdibile evento che arriverà il 22 luglio in piazza Duomo a Cerignola per la prima data in Puglia di un tour esclusivo nelle principali piazze italiane.

La AdManagementOne, in collaborazione con il Comune di Cerignola, ha organizzato la tappa cerignolana di Danilo Rea e Fiorella Mannoia che con 'Luce', questa estate, saranno in tour nelle principali e più suggestive piazze italiane. Come prestigiosa sarà la location di piazza Duomo, che è pronta ad ospitare uno spettacolo straordinario, in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita, così, ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontreranno in una perfetta alchimia sonora, in un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

"Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture... solo musica nella sua libertà", spiega Fiorella Mannoia.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall'altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

Il 22 luglio sarà un'occasione unica per vedere dal vivo due musicisti ed artisti unici nel loro genere che sicuramente impreziosiranno l'estate di Cerignola e del Foggiano.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle ricevitorie abituali. Info: 3899236066