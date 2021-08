Un film su Padre Pio ambientato in Puglia. Il regista Abel Ferrata sui luoghi del Santo con le stimmate: "Il mio progetto più ambizioso"

Ieri pomeriggio il registra Abel Ferrara, che nei giorni scorsi in esclusiva a 'Variety' aveva annunciato un nuovo film su San Pio che sarà interpretato dall'attore Shia Labeouf, è stato accompagnato da Fra Pasquale Cianci nei luoghi del convento del santo con le stimmate a San Giovanni Rotondo.

Sulla pagina Fb 'Convento Santuario Padre Pio' le sue dichiarazioni: "Sarà una pellicola ambientata interamente in Italia, in un periodo politicamente difficile della storia mondiale. Lo troviamo santo, con le stigmate, subito dopo la Prima Guerra Mondiale”.

È intenzione di Ferrara di girare l’intera pellicola (da ottobre) in Puglia, approfittando proprio delle bellezze del territorio vissuto dal santo, senza dover ricreare nulla in studio. Si tratta, per ammissione del regista, del suo progetto più ambizioso tra quelli di recente realizzazione.