La Foresta Umbra diventa location per le riprese di un film horror

Si chiamerà 'A classic Horror Story' il film del genere horror prodotto dalla Colorado che verrà girato nello scenario suggestivo della Foresta Umbra nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Le riprese tra le faggete vetuste patrimonio immateriale dell'umanità si terranno il 7 e il 19 settembre.

Per questo motivo la produzione cerca uomini e donne dai 18 ai 70 anni con sitle semplici, visi e fisicità interessanti e particolari (smilzi, grassi, alti, molto bassi). Un ragazzo di 14-15 anni che sappia suonare la fisarmonica, adolescenti dagli 11 ai 16 anni, un bimbo paffutello di 8-9-10 anni e una ragazza dai 20 ai 30 anni che sappia dare battute in calabrese. Non sono ammessi piercing, tatuaggi, doppi tagli e colori particolari.

Le selezioni si terranno oggi nella sala consiliare del municipio di Vico del Gargano in Largo San Domenico fino alle 17

Chi non riesce a partecipare al casting può inviare la candidadura a achs.figurazioni@gmail.com con tre foto (figura intera, primo piano e profilo del viso) indicando nome, cognome, età, altezza, peso, la città e la provincia in cui si risiede e un recapito telefonico. Per i minori indicare nome, cognome e recapito telefonico di un genitore