Wine lab a Casa Freda

Fa tappa in Puglia il giro d’Italia enoico di Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., che quest’anno organizza ben 12 “Wine Lab”, portando in tutto il Paese questi eventi appositamente ideati per creare nuove occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le oltre 130 cantine da Italia, Europa e USA, che firmano i vini di qualità del suo ampio portfolio.

Prossimo appuntamento lunedì 6 maggio, dalle 11.00 alle 18.30, per il “Wine Lab di Foggia” presso Casa Freda, dove i gestori dei locali pugliesi avranno la possibilità di degustare centinaia di vini di qualità e di conoscerne in prima persona i ben 79 produttori da tutta Italia (con un focus sulle cantine del territorio) e da Francia, Spagna, Germania, Austria e California. Inoltre, potranno usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa, che, grazie alla formazione continua di Università della Birra e della Cantera del Vino, hanno acquisito ulteriori competenze per accompagnare al meglio i gestori dei locali in ogni aspetto della loro attività, dalla definizione della carta vini all’orientamento di scelte strategiche.

Partesa, infatti, non offre solo efficienza logistica e un vasto portfolio di referenze (oltre 7.000 tra birra, vino, spritz, soft drink e food), ma anche e soprattutto consulenza su misura, formazione continua e servizi e strumenti digitali, da eazle – la piattaforma di e-commerce B2B sviluppata ad hoc per gli operatori del fuoricasa – fino a Partesa for Wine, il portale che racconta in modo innovativo il grande mondo di Partesa per il Vino con news, il talk show Fulgor Wine Theatre e le serie di podcast “Wine Cube: storie dal mondo del vino” e “Vino in pillole”.



L’ingresso è riservato agli operatori di settore ed è gratuito previa registrazione online.

L’elenco delle cantine presenti e il form di registrazione sono disponibili al link: https://www.partesa.it/wine-lab-foggia.