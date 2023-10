A San Nicandro Garganico torna la fiera d'ottobre dedicata alla gastronomia locale

Spegne 181 candeline la ‘Fiera d’ottobre del Gargano’ che si terrà a San Nicandro Garganico dal 6 all’8 con un appuntamento speciale sabato 14. Nata come fiera dedicata alla zootecnia, in questa edizione sarà invece dedicata all’importanza del cibo nella cultura locale, come elemento centrale della tradizione e della vita quotidiana.

Il programma prevede stand di artigianato locale lungo le vie del centro, degustazioni, convegni, showcooking e attività anche per i più piccoli.“Oggi le fiere, così come le conosciamo, sono in crisi. Ecco perché quest’anno – spiega il sindaco Matteo Vocale – abbiamo voluto virare sull'aspetto agroalimentare e sull’artigianato locale che sono delle carte vincenti del nostro territorio. Oltre alle degustazioni ci saranno un focus sulla sicurezza alimentare e spazi dedicati a bambini e ragazzi per riflettere su cosa significhi mangiare bene e sano”.

Non mancheranno ospiti d'eccezione del mondo della musica e dello spettacolo: il comico Gianni Ciardo con l'Orchestra Canta Napoli di Micky Sepalone e Angela Piaf (venerdì 6), i Tarantula Garganica (sabato 7), Rocco Borsalino & The Family Affair (domenica 8) e la One Man Band in Quartet Folk (in occasione della ‘Giornata mondiale del pane’ del 14).