Torna la Fiera di Santa Caterina: quattro giorni in via Miranda

Quest?anno, si svolgerà dal 26 al 29 novembre la tradizionale Fiera di Santa Caterina a Foggia. Sono oltre 150 i posti riservati agli stand nel piazzale Anna De Lauro Matera, stessa sede del mercato del venerdì. La commissione straordinaria, con apposita ordinanza firmata il 22 novembre, ha disciplinato nel dettaglio le modalità di svolgimento e gli orari di vendita. Nel corso di due tavoli tecnici, il 6 settembre e il 3 ottobre, erano stati concordati gli aspetti organizzativi.

Il mercato del venerdì si svolgerà regolarmente il 25 novembre, concomitanza che, evidentemente, ha determinato uno slittamento della Fiera, e solo in serata gli operatori potranno montare i banchi di vendita. La Fiera sarà aperta dalle 9 alle 21. Una distinta ordinanza contempla le misure adottate per la tutela dell?ordine e della sicurezza pubblica, compresi i divieti di vendere e consumare alcolici e di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, o introdurre monopattini e bicilette. È stato redatto un apposito Piano di Safety e Security.

Il dirigente del Settore Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, con un?ordinanza del 23 novembre, ha disposto i provvedimenti di circolazione per regolamentare il traffico veicolare. A partire dalle 17 del 25 novembre e fino a mezzanotte del 29 novembre sarà istituito il senso unico in via Miranda nel tratto e direzione di marcia compresi tra la sede della Confcommercio e via Gissi, il piazzale Anna De Lauro Matera sarà chiuso al traffico e sarà vietata la sosta con rimozione forzata nella stessa aera e in via Miranda, sempre nel tratto compreso tra la sede della Confcommercio e via Gissi.