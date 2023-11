Torna la 'Fiera del Natale' sull'isola pedonale: 12 chioschi dall'8 dicembre al 6 gennaio

Dodici postazioni 4x3 metri comprensivi di faro led interno, cassetta elettrica con presa civile e salvavita magneto-termico e un telo scorrevoli frontale. Questa la caratteristica dei chioschi in legno che dall'8 dicembre al 6 gennaio animeranno l'isola pedonale di Foggia, davanti a Piazza Umberto Giordano, dalle 9 alle 21.

Chioschi dotati di allestimento natalizio, passerella frontale in moquette rossa, 12 pedane 4metri x 4metri, impianto elettrico dalla presa posta a pavimento. A carico del Comune di Foggia i costi per il noleggio, montaggio e smontaggio dei gazebo. Previsto un servizio di guardiania per l’intero periodo.

Gli operatori fieristici che risulteranno assegnatari di posteggi dovranno avere cura del chiosco in legno che dovrà essere restituito nelle condizioni in cui è stato preso in consegna. Le spese di ripristino di eventuali danni saranno a carico esclusivo degli operatori fieristici, che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti elettrici. Ogni onere per l’allacciamento elettrico, oltre l’onere economico del consumo elettrico dei chioschi è a carico esclusivo dell’operatore fieristico che dovrà quindi provvedere ad effettuare il contratto con un gestore dell’energia elettrica.

Sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando per l'assegnazione di concessione del posteggio entro il 20 novembre. Dovranno compilare anche il modello antimafia. Di 204,60 euro il costo del Canone Unico Patrimoniale per i venditori di merce non alimentare. Di 308.76 gli altri.