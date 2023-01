'Fiabe a Teatro', il laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni ideato e realizzato da Teatro Bottega degli Apocrifi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Fiabe a Teatro” è il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni guidato da Adriana Gallo e Giovanni Salvemini, in partenza il 20 gennaio al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. L’iniziativa rientra in “Teatro in pratica”, i laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi, ideati dalla compagnia Bottega degli Apocrifi. Il laboratorio teatrale per i più piccoli è lo spazio creativo per eccellenza, il gioco e l’avventura giocata con gli strumenti elementari del teatro e della musica, è la magia che si fa reale. «“Fiabe a Teatro” è un percorso intensivo di teatro, ovvero un gioco che, come i bambini c’insegnano, va giocato seriamente fino in fondo», racconta Adriana Gallo che aggiunge: «Seguiremo il filo rosso di una delle fiabe più celebri di sempre, Cappuccetto rosso.

Un’occasione per rendere questa storia viva attraverso i corpi, le voci e le storie quotidiane di ogni bambina e bambino e, magari, riscoprirla sotto una nuova luce dando parola a tutti i suoi personaggi». Il laboratorio è a numero chiuso, per un massimo di 16 bambini dai 6 ai 10 anni. Il corso prevede 6 incontri, che si svolgeranno al Teatro “Lucio Dalla” dalle 18.30 alle 20.30 nei seguenti giorni: 20, 21, 27 e 28 gennaio; 3 e 4 febbraio. Il costo di partecipazione all’intero percorso è di € 50,00. Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce - Manfredonia, 0884.532829 - 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.