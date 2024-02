Foggia si trasforma nella città della scienza: 11 scuole coinvolte fino al 5 marzo

E' cominciata ieri la seconda edizione del 'Festival della scienza' in programma fino al 5 marzo. Quintuplicato in un solo anno, toccherà diversi argomenti della scienza, coinvolgendo gli studenti di undici scuole

Gli eventi hanno preso il via ieri mattina all’Istituto Tecnico 'Di Sangro-Minuziano-Alberti' di San Severo, con l’incontro in cui Lucrezia Cilenti del Cnr che ha illustrato agli studenti le soluzioni della ricerca scientifica per affrontare 'Il granchio blu: minaccia del Mediterraneo'.

Stessa location per la relazione di Vittorio Capozzi (Cnr) su 'Alimenti fermentati e dieta mediterranea'. Alle ore 11.30, in contemporanea, a Foggia si sono tenuti due diversi incontri: al liceo Volta la docente dell’Università di Foggia Annalisa Mastroserio, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha relazionato su 'L’Universo in un punto', mentre al Poerio, Augusto Rinaldi e Umberto Berardi, docenti del Politecnico di Bari, hanno tenuto una conferenza su 'Archeoacustica: tra fisica, storia e architettura”'.

Nel pomeriggio il liceo Lanza-Perugini ha ospitato l’incontro con Antonio Daniele, docente dell’Università di Foggia, su 'Dino Buzzati e l’intelligenza artificiale'.

Oggi, martedì 27 febbraio, la rassegna si svolgerà interamente a Foggia, a cominciare dalle ore 11, quando il Lanza-Perugini ospiterà la conferenza del professor Umberto Berardi, del Politecnico di Bari, su 'Il frigorifero di Einstein'.

Alle 11.30, all’Istituto Scolastico Murialdo, sarà di scena Vincenzo Rizzi, del Museo di Storia Naturale, con un incontro incentrato su 'Il lupo tra mito e realtà'.

Sempre alle ore 11.30, ma al Liceo Scientifico Marconi, il giornalista e scrittore Fabio Deotto incontrerà studenti e docenti nell’ambito di una conferenza intitolata 'L’altro mondo, la vita in un pianeta che cambia'. Lo stesso incontro sarà replicato alle ore 17 a Palazzo Dogana.

La seconda giornata del Festival della Scienza si concluderà proprio a Palazzo Dogana, al termine dell’incontro che inizierà alle ore 18 e vedrà protagonista Massimo Monteleone, docente dell’Università di Foggia, che relazionerà su “La Scienza spinta al limite: complessità, controversie e conflitti sociali”.