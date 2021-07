Torna "N.u.d.i", la rassegna del Teatro dei Limoni: sei spettacoli e workshop gratuiti nel Chiostro e nel Fossato del Castello di Torremaggiore

Prezzo non disponibile

Anche questa estate torna il Nu.D.I. Festival - Nuove Drammaturgie Indipendenti, la rassegna teatrale organizzata dal Teatro dei Limoni che offre formazione e visione di spettacoli gratuitamente nel territorio di capitanata.

Ideato e diretto da Roberto Galano, direttore artistico del Teatro dei Limoni, il Nu.D.I. taglia il traguardo dei dieci anni, tornando a fare tappa principale nella provincia di Foggia. Sarà infatti il Comune di Torremaggiore, grazie alla sensibilità dell’assessore alla cultura Ilenia Coppola, ad ospitare l'edizione del 2021.

Sempre attento e sensibile alle iniziative culturali, Torremaggiore ha voluto fortemente sostenere sia la parte dedicata alla formazione che quella della rassegna di spettacoli all'aperto.

Si parte con "A Shakespeare sarebbe piaciuto", il workshop di recitazione che analizzerà le opere di William Shakespeare per poi restituire alla città uno spettacolo itinerante che attraverserà le vie del centro storico, animando alcune tra le piazze più caratteristiche.

Ospitato negli spazi del Castello Ducale dal 12 al 17 Luglio, il workshop sarà aperto gratuitamente ad un massimo di 18 attori ed allievi attori con un minimo di esperienza teatrale (4 posti saranno riservati ad attori del comune ospitante) che, guidati da Roberto Galano, lavoreranno per una settimana (dalle ore 10:00 alle ore 18:00) al fine di allestire "La notte del Bardo" spettacolo itinerante per gruppi di 30 persone alla volta, in scena il 18 Luglio.

Le serate del 19 e 20 Luglio sono le serate dedicate a "Cyrano. L'ombra del mio naso", un classico del teatro rivisitato dalla compagnia del Teatro dei Limoni. Con le musiche dal vivo di Christian di Furia e la regia di Roberto Galano, lo spettacolo sarà in scena nel Chiostro del Castello Ducale.

Il 21 Luglio, nel Fossato del Castello Ducale, andrà in scena "Apocalisse", lo spettacolo di teatro danza prodotto dal Teatro dei Limoni, ideato e diretto da Maggie Salice.

Il festival si concluderà nei giorni 23 e 24 Luglio con "Arturo lo Chef". Il Chiostro del Castello Ducale ospiterà la compagnia Teatro del Sangro di Lanciano con questo monologo brillante e divertente scritto, diretto e interpretato da Stefano Angelucci Marino.

Sei serate di spettacoli e una settimana di workshop completamente gratuiti per ridare vita al teatro.

Gli spettacoli nel Chiostro e nel Fossato del Castello Ducale avranno posti limitati e solo su prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19.