Grande successo per il festival del Nerd: "Il prossimo anno vogliamo di stupire e far riflettere"

Bilancio positivo l’edizione 2023 del ‘Festival del Nerd’, la prima fiera del fumetto di Foggia. Da sette anni punto di riferimento per appassionati di fumetti, libri, videogiochi, cosplay e streamer, lo scorso weekend presso il centro commerciale GranApulia ha ospitato grandi nomi: Andrea Yuu Dentuto, Fabrizio Pluc de Nicola, Jonathan Fiorentino, Chiara Karicola, Bepo, Capitan Artiglio, Ivo de Palma, Simone Prisco, Giulio Giordano, Germano Massenzio, Marco e Stefano Chiuchiarelli, Maicol&Mirco, Alessio Fortunato, Antonello Vigliaroli, Francesco Vacca, Alessio Lo Manto, Giuseppe Sansone, Alessandro Guida, Marco Lepore, Francesca Caizzi, Raffaella Leone, Umberto Mentana e Stefano Antonucci, che è stato anche autore del manifesto di quest'anno.

Anche quest’anno grande partecipazione da parte di cosplayer provenienti da tutta Italia e tanti gli spazi dedicati al mondo del gioco e videogioco, del cinema di animazione, di streamer e influencer, ma anche alle case editrici di settore, alle associazioni del territorio e agli istituti superiori della città. Presenti anche i ragazzi della Scuola di fumetto ‘Gulliver’ e la biblioteca provinciale ‘Magna Capitana’. Novità di quest’anno, la presenza del ‘Teatro della Polvere’ che ha proposto la suggestiva rappresentazione teatrale ‘La scelta’ basata sull'omonima graphic novel di Marco Chiuchiarelli e Simone Prisco.

“Sono stati due giorni pieni di eventi - ha dichiarato Giuseppe Guida, fumettista e direttore artistico del festival – e rispetto alle scorse edizioni quest'anno abbiamo incrementato le challenge e le performance nell'area comics, coinvolgendo gli autori anche attraverso tematiche importanti in collaborazione con l'Arcigay. Infatti i disegnatori hanno realizzato tavole originali con le quali allestiremo una mostra in occasione del Gay Pride a giugno. È stato un festival giovane e divertente”.

“La soddisfazione è tanta - ha dichiarato Francesca Capone, direttore responsabile dell'area fumetto della biblioteca provinciale – e ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo. Non ci piace pensare al nostro festival come a un evento preconfezionato. Per il prossimo anno l'intenzione è di stupire e far riflettere senza trascurare il puro divertimento”.

In merito al successo riscontrato dalla presenza di esponenti del K-Pop, è intervenuto Rocco Scotellaro, al suo primo anno come presidente dell'associazione ‘Festival del Nerd’. “La cultura coreana – ha dichiarato – è entrata a piedi uniti nel mondo in generale, è un fenomeno che funziona da solo, i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Inoltre è stato meraviglioso scoprire quante realtà culturali interessanti ci sono nel nostro territorio”.