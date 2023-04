Foggia capitale del Nerd per due giorni: torna il festival per gli appassionati di fumetto, cosplay, games e youtuber

Sì terrà giovedì 27 aprile, alle 16.30, presso gli uffici di direzione del GrandApulia, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival del Nerd di Foggia, prima fiera del fumetto di Capitanata e punto di riferimento per i tanti appassionati di fumetto, cosplay, games e youtuber. Si terrà nel centro commerciale il 6 e 7 maggio.

Parteciperanno Rocco Scotellaro, Presidente Associazione Festival del Nerd; Giuseppe Guida, direttore artistico; Francesca Capone del coordinamento attività area Fumetto, Nertil Makollari, direttore del GrandApulia; Luigi Marchitto, presidente Proteo e Alessia Paragone, addetto stampa dell'evento e moderatrice.

L’evento, organizzato dall’associazione 'Festival del Nerd’, in collaborazione con il centro commerciale GrandApulia, gode del supporto di Covo del Nerd, Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, Proteo, Teatro della polvere, Biblioteca La Magna Capitana.

Anche per quest'edizione sono previste tante novità e ospiti di grande rilievo, nonché la presenza, per gli appassionati del settore, di numerosi stand i cui gestori arriveranno da tutta Italia e che offriranno l’occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action figure e tanto altro.

Confermata la presenza di Stefano Antonucci, autore del manifesto di quest'anno, Giulio Giordano, disegnatore di Diabolik, Giuseppe Sansone fumettista Disney, Alessio Fortunato, disegnatore di Dampyr, Andrea Buongiorno 'Buong', Andrea Yuu Dentuto, disegnatore di Lupin, Germano Massenzio, Umberto Mentana, Marco Chiuchiarelli, Francesca Caizzi, Marco Lepore, Alessandro Guida, Ashtra, Fabrizio pluc de Nicola, Jonathan Fiorentino, Chiara Karicola, Bepo e molti altri ancora.

L'elenco ufficiale sarà comunicato nel corso della conferenza stampa. Il Festival proporrà inoltre un incontro inedito tra fumetto e teatro con, in anteprima assoluta in Puglia, lo spettacolo teatrale 'La scelta'. Gli ospiti saranno impegnati in incontri con i fan e in performance live.