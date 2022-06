Torna il Festival del Nerd: alla Città del Cinema, la fiera del fumetto, cosplay e games

Orario non disponibile

Ritorna l'appuntamento con il Festival del Nerd, prima Fiera del fumetto a Foggia ormai da tempo parte integrante del RIFF Rete Italiana Fiere Fumetto. La manifestazione si terrà dal 18 al 19 giugno presso la Città del Cinema di Foggia. In occasione della ripresa della manifestazione in presenza, quest'anno sono previste tantissime novità e ospiti di grande rilievo, nonché la presenza, per gli appassionati del settore, di numerosi stand che arriveranno da tutta Italia e che offriranno l'occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action figure e tanto altro ancora.

Il programma ufficiale della manifestazione sarà presentato martedì 14 alle 10.30 con la conferenza stampa ufficiale che si terrà presso la Sala Narrativa della Biblioteca la Magna Capitana.

Saranno presenti all'incontro, per illustrarci al meglio obiettivi e novità di questa edizione del Festival: Domenico Morsuillo, Direttore della Città del Cinema, Stefano Santangelo, Presidente dell’Associazione Festival del Nerd, Giuseppe Guida, Direttore artistico, Francesca Capone, coordinatrice Area Comics, Rocco Scotellaro vicepresidente dell’Associazione Festival del Nerd, e Rosa Barone, Assessore al Welfare della Regione Puglia, Alessia Paragone addetto stampa del Festival e moderatrice dell'evento.

Quest'anno il Festival del Nerd propone grandi novità e sorprese per i tanti appassionati, prima fra tutte come sempre una grande attenzione all'area comics per la quale è confermata la presenza di fumettisti importanti, ma anche di giornalisti, scrittori, cosplayer ed esordienti. Confermata la presenza di Rosario Raho, disegnatore di Diabolik, Giuseppe Sansone fumettista Disney, Andres Mossa della Marvel, Andrea Buongiorno "Buong", Valerio Chiola, Alessio Ciocia, Rozenberry, Mirko Di Noia, Romeo Gallo Mimmo Scaiola e Tommaso Vinella coautori e disegnatori di"The Washer", Angela Vocale, Umberto Mentana, Francesca Caizzi e Capitan Artiglio.

Gli ospiti saranno impegnati in incontri con i fan e in performance live, un bel ritorno dopo il blocco causato dal covid.

La scuola di fumetto Gulliver, in collaborazione con il Festival del Nerd, vi invita a "imbracciare" matite e pennarelli per "combattere" a suon di disegni e partecipare al contest "Balloon in guerra". Il tema per elaborare una illustrazione o un'unica tavola a fumetti è la guerra. Possono partecipare aspiranti artisti dai 15 ai 99 anni. I vincitori saranno scelti da una commissione composta dallo staff organizzativo del Festival, dal direttore Giuseppe Guida e dai rappresentanti dei main partner. Il premio sarà la partecipazione gratuita ad un workshop organizzato dalla scuola di fumetto. I lavori dovranno essere consegnati allo stand della Scuola sabato 18 mattina

Il programma prevede inoltre uno spazio dedicato all'area games, il Festival ospiterà uno spazio dedicato al gaming competitivo grazie alla collaborazione con l’Associazione PlayStrong, Durante entrambi i giorni dell’evento sarà possibile prendere parte a tornei gratuiti di Fortnite ed Epic Games. I partecipanti potranno sfidarsi su console PlayStation, con l’assistenza di un team specializzato.

Restando in tema videogiochi, sono tutti invitati a fare un viaggio nel passato con l’Area Retro. I classici cabinati Arcade faranno rivivere a tutti il meglio degli ultimi 50 anni di videogame: picchiaduro, puzzle, sportivi e tutti i titoli che hanno appassionato generazioni di videogiocatori.

Previsto uno spazio dedicato ali tornei, ma anche gara di k-pop - Korean popular music, grazie alla collaborazione del Festival con i ragazzi di QTDream che, oltre alla loro esibizione live, coinvolgeranno il pubblico con random dance, iniziative sui Social Network e il contest k-pop.

Non può mancare la Gara Cosplay, che sarà come sempre, protagonista al Festival del Nerd con raduni, spazi dedicati ai diversi fandom e competizioni a premi. Tutti avranno la possibilità di mettere in mostra i propri costumi e le loro esibizioni.

La kermesse si concluderà con il concerto de "Le stelle di Hokuto", sette musicisti attivi dal 2009 con oltre 300 spettacoli dal vivo. Collaborano con Cristina D’Avena e con altri autori originali delle sigle dei cartoni, si sono esibiti in tutta Italia, approdando anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma e per due volte come attrazione principale del Lucca Comics & Games.

La band, molto attiva sul web, esegue le più belle e famose sigle dei cartoni animati, ma anche una vasta selezione musicale tratta da serie tv, film di culto, lungometraggi Disney, Japan anime, videogiochi e altro.