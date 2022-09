A Monte Sant'Angelo la quinta edizione di 'Mònde': Abel Ferrara l'ospite di punta

Prezzo non disponibile

La 5^ edizione di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” si svolgerà dal 6 al 9 ottobre a Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti Unesco candidata a Capitale italiana della cultura 2025, e ruoterà intorno al “Ritorno a casa”, filo conduttore individuato dal direttore artistico Luciano Toriello e ideale prosieguo del tema dello scorso anno “Custodire l’immateriale”.

Ancora una volta, attraverso il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, la Festa intende sollecitare una riflessione sul tema dell’identità, delle radici e della memoria dei territori e delle Comunità in essi radicate: quel complesso di valori che si può riassumere in un’unica semplice potente parola, “Casa”, luogo di accoglienza, protezione e profonda appartenenza al quale - per quanto ci si possa essere allontanati - si tende a tornare.

Ma se è vero - come suggeriscono i protagonisti delle fiabe - che lasciare la propria “casa” e mettersi in cammino può essere un’esperienza destabilizzante, se è vero che spesso occorre lasciarsi alle spalle tutto quello che già si conosce per poter accogliere il nuovo che ci viene incontro, con quale bagaglio si torna a casa dopo ogni esperienza di viaggio, dopo ogni percorso - reale o metaforico - scelto o imposto dalla vita?

La “restanza”, la partenza ed infine il ritorno a casa saranno le direttrici di questa edizione di Mònde, ispirazione e bussola per tutte le attività previste per l’edizione 2022 della Festa che prevede, come sempre, proiezioni, talk, cammini, masterclass, incontri e matinée.

GLI OSPITI DI MÒNDE 2022

Ospite di punta di Mònde 2022 sarà il noto regista statunitense Abel Ferrara, autore di pellicole rimaste nell’immaginario cinefilo come “King of New York” e “Il cattivo tenente”, che sarà accompagnato da Maurizio Antonini, produttore della sua ultima fatica “Padre Pio”.

Ad arricchire la 5^ edizione del Festival contribuiranno, poi, Francesco Di Leva, tra i più apprezzati interpreti del cinema italiano recente, reduce dal successo di pubblico e di critica di “Nostalgia” di Mario Martone, e

Rosa Diletta Rossi, attrice cinematografica, teatrale e televisiva di origine pugliese, protagonista sul piccolo schermo della nota fiction “Nero a metà”.

A Mònde interverranno inoltre i registi Giulia Amati con “Kristos, l’ultimo bambino”, Alessandro Coppola con “La restanza”, Maria Guidone con “Albertine, where are you?”, Maria Iovine con “Corpo a corpo”, Antonio Palumbo con “Nicola - Cozze, Kebab & Coca Cola”, Alessandro Piva con “Sea Mood”, Alessandro Porzio con “Come a Micono”, Chiara Ronchini con “Giovanna, storie di una voce”, Carlos Solito con “La profonda fantasia. Viaggio dantesco nelle grotte di Puglia”.

A moderare gli incontri con gli ospiti saranno lo scrittore e critico cinematografico Luigi Abiusi, il giornalista Felice Sblendorio e il direttore artistico Luciano Toriello.