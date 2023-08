Al via il Jazz Festival di Cerignola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Durerà due giorni e partirà il 30 agosto, nella suggestiva cornice di Palazzo Fornari, ‘Jazz In Piazza’ il primo festival interamente dedica alla musica jazz a Cerignola. Il festival è organizzato dall'associazione 'Sud Music' e si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale di Cerignola e il sostegno di tante realtà imprenditoriali e commerciali del territorio, nonché della collaborazione progettuale dello spazio culturale internazionale The Slow Side e, in qualità di media partner, di Radio Albatro.

“Questo è soltanto in primo passo per creare qualcosa di duraturo nel tempo” afferma Valerio Sgarro, musicista e direttore artistico del Festival “e qualcosa che possa avere un impatto importante sulla città, sia dal punto di vista artistico e culturale, sia dal punto di vista turistico e della promozione territoriale. Nello specifico sarà organizzato in quattro set per ogni serata, con l'esibizione di un gruppo di punta, due gruppi locali e un dj set a tema jazz a conclusione. Il festival prevede la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale - come Max Ionata a titolo di esempio - ma non solo, poiché durante questa kermesse si esibiranno anche musicisti locali, musicisti che potranno ricevere lo spazio e la visibilità che meritano”.

Ospiti della prima serata saranno i 'Boom Collective' guidati da Gaetano Partipilo, composto da artisti pugliesi e stranieri, ben noti nel panorama jazz internazionale. Nella prima serata si esibirà anche Valerio Sgarro e Gianluca Damiano con il loro nuovo progetto ‘Morricone In Jazz’, la cui uscita discografica è prevista per il prossimo inverno.

Ad animare il festival nella seconda serata ci sarà Max Ionata, senza dubbio uno dei sassofonisti più talentuosi sulla scena jazz contemporanea a livello europeo. Per quanto concerne invece i musicisti locali, sono previste le esibizioni di Anna Sforza, Cosma Orlando e del gruppo di 'Unconventional Vibes'.

L'ingresso al Festival è libero. Info www.jazzinpiazza.com +39 327 5778355