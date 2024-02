Al via a Foggia il primo Festival della Danza

Si terrà nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2024 la prima edizione del Festival della Danza, una manifestazione organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Lucera e di Cerignola, nata con l’intento di diffondere e promuovere la cultura della danza e offrire nuove opportunità ai giovani talenti del territorio. Il programma del festival prevede due giorni riservati alle selezioni, che si terranno il 12 febbraio alle ore 17:30, presso il Teatro dell’Opera di Lucera, e il 13 febbraio alle ore 17:30, presso il Cine Teatro Roma di Cerignola (ingresso libero), dove si sfideranno per aggiudicarsi la finale sei scuole di danza della Capitanata con ben 64 esibizioni tra assolo, passi a due e gruppi, nelle categorie della danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop. La finale si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 19, presso il Teatro comunale 'Umberto Giordano' di Foggia (porta ore 18:30, ingresso libero).

Le esibizioni saranno valutate da esperti di riconosciuta professionalità nel settore della danza a livello nazionale ed internazionale, una giuria di qualità composta da Anbeta Toromani, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Tirana e celebre protagonista del programma televisivo 'Amici', Massimo Moricone, danzatore e coreografo internazionale, e Chiara Esposito del copro di ballo 'Balletto del Sud' e diplomata al Teatro alla Scala di Milano, che assegneranno ai primi classificati in ciascuna disciplina e categoria premi in denaro e riconoscimenti, oltre ad una targa di merito alla miglior coreografia corale. Al primo assoluto tra i vincitori, inoltre, sarà assegnato un premio speciale istituito per l’occasione dall’International Dance Award, vale a dire l’esibizione sul palco della IV edizione del “Gran Gala Internazionale di Stelle della Danza”, che si terrà il 25 febbraio presso il Teatro comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo. Le selezioni e la serata finale saranno presentate da Rossella Damone, esperta ed organizzatrice di importanti manifestazioni nazionali dedicate alla danza.

Con l’obiettivo di incoraggiare ulteriormente la divulgazione della cultura e della passione per la danza, la prima edizione del festival prevede anche due momenti di alta formazione. Infatti il 13 e il 14 febbraio, alle ore 11 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, il Maestro Mario Marozzi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma e docente dell’Accademia Nazionale di Danza, terrà due workshop su 'L’alimentazione del danzatore' e 'Il lavoro da affrontare per calarsi nel ruolo del personaggio'. La partecipazione è libera e gratuita.