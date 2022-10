Al Teatro Verdi la 19esima edizione del Festival Safiter

Anche quest’anno il Comune di San Severo ospiterà il Festival SA.FI.TER. giunto alla 19esima edizione, cinque delle quali si sono tenute in città. Il festival del cinema è in programma dal 18 al 21 novembre presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

“Il Festival Safiter – dichiarano il sindaco Franceso Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino - è all’interno dell’Apulia Cinfestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e si realizza grazie al patrocino e contributo del Comune di San Severo, con l’insostituibile direzione artistica del maestro Romeo Conte. Per quattro giorni San Severo e il nostro Teatro Verdi saranno meta del cinema italiano, con la presenza di ospiti prestigiosi e la proiezione di pellicole importanti. L’ingresso al Teatro sarà ovviamente gratuito”.

Nell’ambito della programmazione degli eventi del Festival Safiter, l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione ha programmato con la direzione Artistica del Festival tre masterclass (previste il 18, 19 e 20 novembre) specificamente destinate agli studenti della nostra città e agli appassionati del cinema e della recitazione, con la finalità di avvicinare alla conoscenza delle figure professionali che operano nel mondo del cinema. “Con questa iniziativa – aggiunge l’Assessore Iacovino - ci auguriamo di riuscire a fornire agli studenti e al pubblico degli strumenti utili per leggere un’opera cinematografica e contestualmente ridurre la distanza tra pubblico e specialisti”. Al termine delle masterclass verranno consegnati degli attestati di partecipazione utili per crediti formativi.

Il programma

Venerdì 18 novembre - Foyer Teatro Verdi

Ore 17:00/19:30 Masterclass con protagonisti del documentario Peso Morto di Francesco Del Grosso - Presenti in sala il regista Francesco Del Grosso e il protagonista Angelo Massaro.

Ore 21:00: Proiezione I Fratelli de Filippo (regia di Sergio Rubini con Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy del Giudice, Giovanni Esposito, Cristian Chiummariello) Vincenzo Salemme, Marisa Laurito).

Premiazioni: Domenico Pinelli, Susy Del Giudice, Christian Chiummariello.

Sabato 19 novembre - Foyer Teatro Verdi

Ore 11.00/12:30 Masterclass con il regista Alessandro Pondi, regista e sceneggiatore del film School of mafia

ORE 17:00

CHILDREN’S WORLD

1. Being my mum (Jasmine Trinca)

2. Marilena (Cristina Puccinelli)

3. Shero (Claudio Casale)

4. Natia (Roberta Spagnuolo)

5. Respira (Lele Nucera)

6. Mammarranca (Francesco Piras)

7. Dream (Davide Vigore)

8. Relmagine (Gianluca Mangiasciutti)

9. Porappé (Jesùs Martinez Nota)

Ore 21:00 Proiezione Film - School of Mafia (regia e sceneggiatura di Alessandro Pondi con Giuseppe Maggio, Guglielmo Pondi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Monica Vallerini)

Premiazioni: School of Mafia: Alessandro Pondi, Michele Ragno. (Saluto di Emilio Solfrizzi)

Domenica 20 novembre - Foyer Teatro Verdi

Ore 17:00 CORTI ITALIA

1. Buonacreanza (Gianfranco Antacido)

2. Cromosoma X (Luca Bulgheroni)

1. Vecchio (Dino Leopardo)

2. Figlie delle stelle (Edoardo Smerilli)

3. Deep (neòlBlu) (Mounir Derbal)

4. Io sono Alda (Flavia Coffari)

5. L’ultimo stop (Massimo Ivan Falsetta)

6. InCONTROtempo (Manuel Amicucci)

7. Le cose non dette (Daniele Catini)

8. Palla di pelo (Giovanni Roviaro)

Miglior Interprete CHILDREN’S WORLD - ReImagine Federico Ielapi

Miglior film CHILDREN’S WORLD - ReImagine di Gianluca Mangiasciutti

Migliore attore CORTI ITALIA: Giorgio Colangeli (Deep)

Miglior attore CORTI ITALIA: Nico Guerzoni (Figlie delle Stelle di Edoardo Smerilli)

Miglior regia CORTI ITALIA: Edoardo Smerilli (Figlie delle Stelle)

Miglior corto CORTI ITALIA: Palla di Pelo (di Giovanni Roviaro)

Ore 21:00

Proiezione del film Mancino Naturale (regia e sceneggiatura di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Alessio Perinelli e Francesco Colella)

Premiazioni

Premio Salvatore Allocca (produttore e regista Mancino Naturale)

Premio Francesco Colella (attore Mancino Naturale)

Premio Alessio Perinelli (attore Mancino Naturale)

Lunedi 21 Novembre - Foyer Teatro Verdi

ore 11:30 CORTI COMMEDIA

1. Camerieri (Adriano Giotti)

2. La Congiura (Tullio Sorrentino)

3. Il custode e il fantasma (Cristian Filippi)

4. Destinata coniugi Lo Giglio (Nicola Prosatore)

5. Il Giudizio (Ippolito Simion)

6. Giustizia all’italiana (Jiulian Grass)

7. Ritorno al presente (Max Nardari)

Ore 17:00: Celebrazioni del Centenario nascita di Ugo Tognazzi

DOCUMENTARIO di Ricky Tognazzi La voglia matta di vivere (2021)

Ore 18:30-19:30 Masterclass incontro con Ricky Tognazzi

Ore 20.00 Premiazioni CORTI COMMEDIA e CORTI ITALIA:

Miglior regia CORTI COMMEDIA: Destinata coniugi lo giglio (Nicola Prosatore)

Miglior attore CORTI COMMEDIA: Lino Musella (Destinata coniugi Lo Giglio)

Miglior attrice CORTI COMMEDIA: Antonia Truppo (Destinata coniugi Lo Giglio)

Miglior film CORTI COMMEDIA: Ritorno al presente Max Nardari

Ore 21:00 Celebrazioni del Centenario nascita di Ugo Tognazzi

FILM LUNGOMETRAGGIO La marcia su Roma, di Dino Risi con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman (Italia 1962) Introduzione di Ricky Tognazzi moderatore Paolo Calcagno.